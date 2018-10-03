النفط قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات قبل العقوبات الأمريكية على إيران





اتسمت أسواق النفط بالقوة مجددا امس ليظل خام برنت فوق 85 دولارا وقرب أعلى مستوياته في أربع سنوات الذي بلغه في الجلسة السابقة مع تأهب الأسواق لشح المعروض فور بدء عقوبات أمريكية على إيران الشهر القادم. وكان خام القياس العالمي برنت , صباحا عند 03ر85 دولار للبرميل في العقود الآجلة مرتفعا خمسة سنتات عن الإغلاق السابق وغير بعيد عن ذروة 45ر85 دولار التي بلغها خلال اليوم السابق وهي الأعلى منذ نوفمبر 2014. وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا بما يعادل 3ر0 بالمائة إلى 55ر75 دولار للبرميل.

وعلى صعيد العوامل الأساسية صعدت أسواق النفط بفعل العقوبات الأمريكية الوشيكة على قطاع النفط الإيراني الذي ضخ في أحدث ذروة له هذا العام نحو ثلاثة بالمائة من استهلاك النفط العالمي البالغ حوالي 100 مليون برميل يوميا. وتظهر البيانات على ريفينيتيف أيكون أن صادرات إيران المنقولة بحرا لم تزد على 9ر1 مليون برميل يوميا في سبتمبر وهو أقل مستوى لها منذ منتصف 2016.

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة