تيسمسيلت : ارتفاع إنتاج البقوليات بقرابة 17 ألف قنطار





حققت ولاية تيسمسيلت خلال الموسم الفلاحي المنقضي إنتاجا يقدر بأكثر من 21 ألف قنطار من محصول البقوليات بارتفاع يقارب 17 ألف قنطار مقارنة بالموسم الفلاحي 2016-2017, حسبما علم لدى مديرية المصالح الفلاحية. و أوضح نفس المصدر بأن إنتاج هذه المحاصيل التي يتم جنيها في الفترة الممتدة من جوان إلى نهاية أوت وصل إلى 1ر21 ألف قنطار خلال الموسم الفلاحي المنقضي فيما قدر الإنتاج خلال موسم 2016-2017 ب4.180 قنطار. و أرجع ذات المصدر هذا الارتفاع إلى زيادة المساحات المخصصة لهذه الزراعة التي وصلت خلال الموسم 2017-2018 إلى 1.500 هكتار فضلا على اهتمام الفلاحين المتزايد بهذه الشعبة. وقد سجلت ذات المديرية انخراط أكثر من 30 فلاحا بالولاية في زراعة البقوليات والذين استفادوا بمرافقة طيلة الموسم الفلاحي المنقضي من قبل إطارات الفروع المنتدبة للفلاحة وكذا الغرفة الولائية للفلاحة. و بغية تطوير شعبة زراعة البقوليات خلال الموسم الفلاحي 2018-2019 سطرت مديرية القطاع بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية والجمعية الولائية لمنتجي البذور ووكالات البنوك برنامجا تحسيسيا إرشاديا يشمل زيارات جوارية توعوية لإبراز آليات الدعم التي وضعتها الدولة لترقية هذه الشعبة منها دعم اقتناء البذور يصل إلى 6 آلاف دج للقنطار بالنسبة للعدس و7 آلاف دج للحمص وفق نفس المصدر. كما يتضمن البرنامج لقاءات تكوينية إرشادية مع منتجي البقول الجافة وذلك بهدف تحسين النوعية. وتنتشر زراعة البقوليات بالمناطق الجنوبية للولاية على غرار تيسمسيلت وخميستي وعماري وسيدي عابد.

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