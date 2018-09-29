شكيب خليل يكشف لأول مرة أسرارا عن تأميم المحروقات





أماط وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل اللثام عن أسرار من عملية تأميم المحروقات، وكيف تمت، حيث كان أحد مهندسيها.ويقول شكيب خليل بحسب فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك “لما كنت في أمريكا كنا نحضر لتأميم المحروقات”، وأضاف “قبل أخذ القرار كانت هناك دراية لكل الحقول وجمعنا كل المعلومات ودرسناهم مع خبراء في أمريكا وقمنا بدراسات مستقلة مع مستشارين آخرين”.ما يؤكد شكيب خليل أنه عاد إلى الجزائر قبل تأميم المحروقات بنحو شهر، حيث كان أول رئيس لمكامن حقول البترولية لسوناطراك في 1971.ويروي شكيب خليل أن “المهندسين الفرنسيين عند خروجهم حاولو أخذ كل المعلومات، لأنه بدون المعلومات لا يمكن تسيير الحقول، فوضعنا أعوان جمارك في الحدود حيث أن كل مهندس يريد الخروج ندرس ما يحمله، وهو ما ساعدنا على تسيير الحقول بأنفسنا” ويضيف شكيب خليل “كنا سبعة جزائريين فقط والآخرين من روسيا وفلسطين وايران وامريكا”

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