الجزائر تشارك في مؤتمر الطاقة العربي الـ11 بمراكش





يشارك وزير الطاقة بالجزائر مصطفي قيطوني في أشغال الدورة الحادية عشر لمؤتمر الطاقة العربي الذي ينعقد من 1 الى 4 أكتوبر القادم بمراكش (المغرب)، حسب بيان لهذه الوزارة.

و ينعقد المؤتمر، الذي تنظمه منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (أوابك) تحت عنوان "الطاقة و التعاون العربي"، حسب البيان. و ستتمحور المحادثات بين وزراء المنظمة حول تحولات الأسواق العالمية للنفط و الغاز و الأمن الطاقوي و الاحتياجات الاستثمارية الضرورية لتنمية قطاع الطاقة في الدول العربية، كما ستناقش الموارد الطاقوية العربية و العالمية و الصناعات النفطية البعدية في الدول العربية و العالم و التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية و تسيير الطلب على الطاقة في الدول العربية.

و سيتطرق اللقاء من جهة أخرى لقضايا البيئة و التنمية المستدامة. ويهدف مؤتمر الطاقة العربي لخلق اطار مؤسساتي لدراسة القضايا النفطية و الطاقوية من أجل تطوير آفاق عربية مشتركة و تحقيق الانسجام بين السياسات الطاقوية و مشاكل التنمية. و يشارك الوزير في المؤتمر بدعوة من الأمين العام لأوابك و نظيره وزير الطاقة و المناجم و التنمية المستدامة المغربي.

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