غرفة التجارة الفرنسية تستنجد برجال الأعمال الجزائريين

تناقش الأيام الجزائرية ببوردو إمكانية منح فرص أكبر للشركات الفرنسية الراغبة في استحداث مصانع سيارات وشاحنات فرنسية بالجزائر وذلك في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل بمدينة بوردو الفرنسية، في انتظار تدشين مصنع بيجو بشراكة فرنسية بولاية وهران الجزائرية قبل نهاية السنة.وخاطبت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية في مراسلة موجهة لرجال الأعمال الجزائريين داعية إياهم للمشاركة في اللقاءات المنعقدة بفرنسا، بالقول ” ليكن في علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أنه في إطار الجهود الرامية إلى ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات و وتطوير الشراكات بين المؤسسات الجزائرية و نظيراتها الفرنسية، ستنظم القنصلية الجزائرية ببوردو الفرنسية، أيام جزائرية ببوردو و ذلك من 10 إلى 13 أكتوبر 2018″.واعتبرت الغرفة أن هذا الحدث الذي سيقام على مدار ثلاثة أيام سيشهد تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين المشاركين، ورشات و ملتقيات موضوعية تهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الجزائرية و الترويج للاستثمار في الجزائر خصوصا في مجالات الزارعة والصناعات الغذائية، السياحة، الصناعات الالكترونية والميكانيكية، الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال .ووفقا لغرفة التجارة، سيتم التركيز خلال هذه الأيام على الاستثمارات الفرنسية في مجال الصناعة الميكانيكية من خلال تقييم مشروع مصنع السيارات رونو بعد أربع سنوات من التدشين، والاطلاع على تطور مصنع بيجو المرتقب تدشينه قبل نهاية السنة الجارية بولاية وهران.