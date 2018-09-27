الإقتصادي
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27/09/2018 20:27:00

رفع التجميد تدريجيا عن الدفعة الثانية من مشاريع الترامواي مع تحسن الوضع المالي


أكد وزير الاشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الخميس أنه سيتم رفع التجميد عن الدفعة الثانية من مشاريع الترامواي بصفة تدريجية بالموازاة مع تحسن الوضع المالي للبلاد. وتمس هذه المشاريع كل من ولايات باتنة وعنابة وبجاية وسكيكدة وتلمسان وبشار وتبسة والبليدة والجلفة، حسب شروح زعلان في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني. وكانت هذه المشاريع على وشك الانطلاق بعد تعيين شركات الانجاز غير أنه تقرر في 2015 تجميدها بسبب الظرف المالي الصعب التي كانت تواجهه البلاد بسبب انهيار أسعار النفط. غير أن "تجميد المشاريع لا يعني إلغائها" حسب الوزير الذي أكد "الرجوع إليها وفقا للأولوية". وأضاف بالقول بان "الدولة عازمة على استكمال تنفيذ كل المشاريع الرامية لعصرنة وسائل النقل وتحسينها حرصا على تسهيل تنقل المواطنين وتوفير ظروف الراحة والرفاهية لهم وهو ما سنقوم به بالموازاة مع تحسن الظروف المالية للبلاد". وفي نفس السياق، أكد زعلان أن منفذ الطريق السيار شرق-غرب إلى ميناء عنابة يظل "من اولويات القطاع في المنطقة" غير أن تجسيده مرتبط ايضا بتحسن الوضعية المالية. وكانت الوزارة استلمت الدراسة المتعلقة بهذا المشروع في 2014 قبل أن تقترح تسجيله في الميزانية ضمن قانون المالية ل2015 وهو ما لم يتسن آنذاك بسبب الظرف الاقتصادي الخاص الذي مرت به البلاد. واوضح بأن "كل الترتيبات مهيئة لإطلاقه، وبقي فقط التسجيل المالي الذي سيتم مع التحسن التدريجي للوضع المالي" مضيفا بأن إطلاق مشروع مركب الفوسفاط في شرق البلاد سيشجع على ذلك. ويربط هذا المنفذ الذي يمتد على طول 28 كم الطريق السيار بثلاث منشآت رئيسية وهي مركب الحديد والصلب بالحجار والمطار الدولي لعنابة وميناء نفس الولاية، كما سيلعب دورا كبيرا في فك الخناق عن الطريق الوطني رقم 21. وحول إمكانية تعزيز برنامج الرحلات بمطار مصطفى بن بولعيد بباتنة، أكد الوزير أن ذلك مرتبط بارتفاع نسبة تعبئة الطائرات والتي لا تتجاوز حاليا 69 بالمائة بالنسبة للرحلات الداخلية و 65 بالمائة بالنسبة للرحلات الدولية. غير أنه في مقابل ذلك، ستتم مواصلة العمل على تحسين البرمجة بشكل يخدم مسافري المنطقة، حسب زعلان الذي لفت إلى أنه سيعاد النظر قريبا في بروتوكول البرنامج الدولي للرحلات بشكل يخدم المطارات الداخلية. أما بخصوص الشطر المتبقي من مشروع المنفذ الرابط بين الطريق السيار وباتنة، أوضح أنه ستتم برمجته قريبا.

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