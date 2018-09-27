اطلاق المناقصة الوطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء سيكون في غضون شهر كأقصى حد





كشف وزير الطاقة , مصطفى قيطوني اليوم الخميس عن أن المناقصة الوطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء انطلاقا من المصادر المتجددة بقدرات تصنيع محلية سيتم اطلاقها في غضون شهر كأقصى حد. و صرح قيطوني في ندوة صحفية عقدها على هامش جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سعيد بوحجة رئيس المجلس ان " دفتر الشروط الخاص بالمناقصة الوطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء انطلاقا من المصادر المتجددة بقدرات تصنيع محلية جاهز وسيتم اطلاق المناقصة في غضون شهر كأقصى حد". و أضاف في هذا الاطار ان المؤسسات المهتمة بهذه المناقصة ستجد كل التوضيحات و الشروحات و التفاصيل بخصوص دفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة الوطنية . تجدر الاشارة الى انه يرتقب من خلال البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة انتاج 22.000 ميغاوات من الكهرباء في آفاق 2030 من مصادر متجددة موجهة للسوق الداخلي و ايضا 10.000 ميغاوات اضافية للتصدير. و يهدف هذا البرنامج الى الحفاظ على الموارد التقليدية ( الأحفورية) واستدامة الاستقلالية الطاقوية للبلاد و تنويع مصادر الطاقة الكهربائية. ويرتقب أن يصل حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة نحو 27 بالمئة من الانتاج الاجمالي للكهرباء في سنة 2030 و ضعف القدرة الحالية للحضيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء. وبتحقيق هذا الهدف سيتم الوصول الى تقليص 9 بالمئة من استهلاك الطاقة الأحفورية في افاق 2030 و اقتصاد 240 مليار م3 من الغاز الطبيعي ما يمثل نحو 63 مليار دولار على مدى 20 سنة. يذكر ان القطاع تمكن حتى اليوم من انجاز أكثر من 400 ميغاوات انطلاقا من الطاقات المتجددة . و كان رئيس الجمهورية , عبد العزيز بوتفليقة قد شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الاربعاء على ضرورة "تكثيف الديناميكية" لتنمية قطاع الطاقات المتجددة .





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