الإقتصادي
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23/09/2018 15:42:00

"البياض الدقيقى" يعصف بمنتوج العنب


تسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل عام في الجزائر في خسائر فادحة للفلاحين، خاص فيما يتعلق بفاكهة العنب، حيث طالبوا المسؤولين بإيجاد حلول للتصدي للفيروسات التي عصفت بمنتوجهم بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة غير المعتادين عليه.

في جولة لـ"الإتحاد" في مزارع ولاية بومرداس والمدية، لاحظنا الخسارة الكبيرة التي يعاني منها الفلاحين، وعند سؤالنا عن السبب فسر لنا "ع.ت" وهو فلاح ينحدر من بلدية بغلية بذات الولاية، أن سبب ضعف المنتوج في أجزاء من بساتينه يعود إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، موضحا أن هذا الأمر ليس جديد عليه فقد عانى من هذا المشكل في الأربع سنوات الماضية، مشددا على أن الفلاحين في المنطقة لا يعرفون كيف يتعاملون مع الوضع الجديد، حيث كشف عن توجههم إلى الغرف الفلاحية بالولاية لعلهم يجدون حلا أو تكوينا جديد للتعامل مع الوضع الجديد، إلا أن الرد كان بان الأمر على مستوى الدراسة ولا شيء يمكن تقديمه لهم حاليا، وقال فلاح آخر إنه قدر خسائره بنسبة 40 المائة، والمشكل الأاكبر انه لا يعرف كيف يتجنب هذا المشكل في السنوات القادمة.وبلغت نسبة تغطية ولاية بومرداس من منتج عنب المائدة على المستوى الوطني 45 بالمائة، لتحتل بذلك النسبة الأولى وطنيا في إنتاج هذه الفاكهة بـ 2،5 مليون قنطار يتم جنيها عبر مساحة 11500 هكتار تتمركز أغلبها شرق الولاية، الشيء الذي يجعل من إصابة المنطقة بأمراض وفيروسات كارثة حقيقية بالنسبة للقطاع. ونفس الشيء لاحظناه في حقول ولاية المدية، حيث ان الكثير من الأشجار قد اصيت بمرض البياض الدقيقى Powdery milidew ، وهو فيروس ينتشر بسرعة في حالة توفر الشروط، ومن أهمها ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ويعتبر مرض البياض الدقيقى من أخطر الأمراض التي تصيب العنب، حيث تظهر الأعراض على الأوراق في صورة بقع بيضاء رمادية دقيقة المظهر على السطح العلوى أو السفلى أو كلا السطحين معاً ولكنها تكون أكثر وضوحاً على السطح العلوى وعند توفر الظروف الملائمة أثناء الجو الحار تزيد هذه البقع حتى تعم الأوراق بالكامل وبتقدم الإصابة بأخذ لون الأنسجة المصابة في التحول إلى اللون البنى نتيجة لموت الأنسجة حتى تعم سطح الورقة كلها وتميل الأوراق في الإصابة الشديدة للالتواء إلى أعلى وينتهى الأمر بذبول الأوراق وجفافها وتساقطها، ويحدث هذا عند وصول نسب الرطوبة ما بين 60 و80 بالمائة ودرجة حرارة 25 درجة مؤوية، وهو الجو التي اصبح دائما في الجزائر. وبالنسبة لعين تيمشنت ، كانت مديرية المصالح الفلاحية لعين تموشنت، قد كشفت قبل ايام عن تراجع كبير في انتاج العنب خاصة الموجه الى للصناعة والذي لم تتعد الكمية والمجنية منه ال222 الف قنطار في حين تضاءل إنتاج عنب المائدة الى 225 الف قنطار فقط وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم جني ما يزيد عن 450 الف هكتار الامر الذي كلف المنتجين خسائر فادحة. ارجع القائمون على القطاع أن السبب المباشر لتراجع الإنتاج الى الأمطار الأخيرة التي اجتاحت المنطقة وتسببت في ظهور أمراض خطيرة اثرت على عناقيد العنب على غرار البياض الزغابي وبياض الدقيق الذي يحول عنقود العنب الى رماد .

من جهة أخرى، اشتكى فلاحون من غياب خطة تسويقية لمنتوجهم، حيث ان أغلبهم أكدوا أن الوضع السائد أجبرهم على بيع منتوجهم "في الشجرة" كما سموا العملية، حيث يتم الاتفاق مع أحدهم لشراء المتوج في الشجرة، لتجنب صراع التسويق، وفي المقابل الشاري يقوم بعملية الحصاد والبيع، وما أكدوه لنا، أن أغلب المشترين يختارون الطريقة السهلة في التسويق، وهي ارسال جميع المنتوج لمصانع الخمر التي تشتريه دون أن تعلق على نوعيته لأنه يذهب للعصر، وفي اعتقادهم هذا هو سبب ارتفاع الأسعار فاكهة العنب بالأسواق.

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