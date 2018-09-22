الإقتصادي
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22/09/2018 11:30:00

الذهب يرتفع ويتجه لأول مكسب أسبوعي في شهر


ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار، في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أميركية شاملة، مما أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيعوزاد الذهب 0.3 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1210.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1211.02 دولار للأوقية. وارتفع المعدن 1.3 في المئة منذ بداية الأسبوعوزادت عقود الذهب الآجلة 0.3 في المئة مسجلة 1215 دولارا للأوقية.وتحددت الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين والولايات المتحدة، كل منهما على سلع الآخر، عند مستويات أقل مما كان متوقعا من قبل، وهو ما عزز الآمال في انحسار العداءات بين أكبر اقتصادين في العالمويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عشرة أسابيع مقابل سلة عملات كبرى.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 في المئة إلى 14.35 دولار للأوقية بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.41 دولار للأوقية.ولامس البلاديوم أعلى مستوى منذ 19 أبريل عند 1054.97 دولار للأوقية، وسجل في أحدث قراءة انخفاضا بنسبة 0.3 في المئة إلى 1053.22 دولار للأوقية.وبلغ البلاتين أعلى مستوى منذ التاسع من أغسطس عند 837.80 دولار للأوقية.

 

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