بعد دعوة ترامب لخفض الأسعار.. النفط يرتفع





ارتفعت عقود النفط الآجلة، أمس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات، مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام، على الرغم من ضغوط دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض الأسعار. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في نوفمبر 26 سنتا، أو ما يعادل 0.33 في المئة، إلى 78.96 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في أكتوبر سبعة سنتات، أو 0.10 في المئة، إلى 70.39 دولار للبرميل. وكان ترامب دعا، أول أمس، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض أسعار النفط، قائلا في تغريدة على تويتر: "بدوننا لن يكونوا آمنين في الأمد الطويل، ومع ذلك هم يواصلون دفع أسعار النفط للارتفاع"، ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفاء، غدا، في الجزائر لمناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأميركية.

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