عقد الاجتماع الوزاري الـ10 لمتابعة اتفاق التخفيض الأحد القادم بالجزائر









يعقد يوم الأحد القادم بالجزائر الاجتماع الـ10 للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض إنتاج البترول لبلدان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) و البلدان خارج منظمة الأوبيب.

و تم تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول خارج الاوبيب خلال الندوة الوزارية الـ171 للأوبيب المنعقدة يوم 30 نوفمبر 2016 و من طرف الاجتماع الوزاري المشترك أوبيب-خارج الأوبيب المنعقد يوم 10 ديسمبر 2016 بفيينا، و خلال انعقاد الاجتماع غير العادي الـ170 للندوة الوزارية للأوبيب في سبتمبر 2016 قررت البلدان الأعضاء في هذه المنظمة تعديل إنتاجها بحصة تتراوح ما بين 32,5 و 33 مليون برميل يوميا و إنشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها الجزائر بهدف إعداد التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق. و تم تحديد هذه التفاصيل ضمن اقتراح جزائري تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع العادي الـ171 للندوة الوزارية للأوبيب المنعقد شهر نوفمبر 2016 بفيينا.

كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع البلدان غير الأعضاء في المنظمة و قد أفضت هذه المحادثات إلى التوقيع على اتفاق التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبيب و البلدان غير الأعضاء المشاركة في اجتماع ديسمبر 2016 ، و قررت منظمة الأوبيب تقليص إنتاجها البترولي بحوالي 1,2 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح من شهر جانفي 2017 لتتبعها بعد ذلك 11 بلدا غير عضو وافقوا على تقليص عرضهم بـ 600000 برميل يوميا.

و بعد مرور سنة، قررت المنظمة و شركائها تمديد تسقيف إنتاجها لصالح برميل البترول إلى غاية نهاية 2018 . و تتكفل منظمة البلدان غير الأعضاء في الأوبيب بالسهر على تحقيق أهداف الإعلان حول التعاون بفضل تطبيق تعديلات إرادية لإنتاج البترول لبلدان الاوبيب و خارج الاوبيب الموقعة على هذا الإعلان. كما تسهل هذه اللجنة أيضا تبادل التحاليل و الآفاق المشتركة مما يعطي اسهاما ثمينا لتقييم مسار المطابقة.

و تضم منظمة البلدان غير الأعضاء في الأوبيب التي يرأسها مناصفة كل من وزير البترول السعودي و نظيره الروسي، أربعة بلدان أعضاء في الأوبيب (الجزائر و العربية السعودية و الكويت و فينزويلا) و بلدين غير عضوين (روسيا و سلطنة عمان).

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