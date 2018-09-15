اسعار النفط بين الصعود والهبوط





بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 76,46دولارا للبرميل يوم الخميس , ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله اليوم الذي قبله (الاربعاء), حيث كان 77,16 دولارا ,حسبما افادت به المنظمة اليوم على موقعها الالكتروني. وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري . تجدر الاشارة الى ان أسعار النفط انهت الاسبوع متباينة حيث انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لتتراجع تسعة سنتات للبرميل وتسجل عند التسوية 78.09 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا عند التسوية إلى 68.99 دولار للبرميل. و سجل برنت زيادة نسبتها 1,83بالمئة على أساس أسبوعي فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة نسبتها 1,63 بالمئة. و كانت المنظمة في تقريريها الشهري قد اعلنت " أن إنتاج أعضائها ال15 النفطي زاد في أغسطس 278 ألف برميل يوميا إلى 32,56 مليون برميل يوميا عقب اتفاق يونيو على تخفيف اتفاق خفض المعروض ليتم الاكتفاء بمعدل التزام بحصص الخفض ب100 بالمائة لا أكثر. من جهة اخرى, قلصت أوبك توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بسبب تزايد المخاطر الاقتصادية. ووفقا لتوقعات "أوبك" فإن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيزيد بنحو 1,41 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 20 ألف برميل يوميا مقارنة بالتوقعات الصادرة الشهر الماضي لتقلص تكهناتها للمرة الثانية على التوالي

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