حداد: 7 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص





أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ، أول أمس، بباريس أن المؤسسة الخاصة في الجزائر أضحت محركا حقيقيا لاستحداث الثروة و مناصب الشغل. وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في مداخلة له خلال لقاء حول الحركيات المقاولاتية الجديدة في الجزائر الذي ينظمه مجمع لي ايكو- لو باريزيان أنه "من مجموع 11 مليون شخص ناشط في الجزائر، فإن 7 مليون أي أكثر من 63 بالمئة موظفون في مؤسسات خاصة"، مضيفا أنه خلال العشرين سنة الماضية بذلت الجزائر جهودا "هامة" في مجال التجهيزات و المنشآت القاعدية العمومية. و بخصوص مختلف الانجازات صرح علي حداد أن المنشآت القاعدية الأخيرة "تسمح بولوج مختلف المناطق و جعلها أكثر استقطابا و تشجع بذلك الاستثمارات الجديدة".و فيما يتعلق بالشراكة الجزائرية-الفرنسية، يرى رئيس المنتدى أن التعاون "يجب أن يتجاوز الجانب التجاري و يعمل على تشجيع الاستثمار المنتج و نقل التكنولوجيا و الخبرة و انجاز أقطاب تنافسية و مراكز امتياز"، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسات المستقرة بالجزائر "يؤكد أهمية السوق الجزائرية" ، مردفا :" الجزائر بلد يشهد حركية و أن هذا التحول يحمل فرصا و طموحات متعددة". و من جهته، أكد نائب رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية "ميديف" فابريس لو ساشي أن فرنسا و الجزائر " تربطهما علاقة قوية" مذكرا أن بلده يعد الممون الثاني للجزائر (7000 مؤسسة مصدرة، وقال إن " تتمثل مقاربتنا في شراكة اقتصادية على المدى الطويل"، مضيفا أن الأمر يتعلق بواقع اقتصادي "يكرس الاستثمار و تبادل الخبرة و التكوين و هيكلة المشاريع المحلية و ولوج الأسواق من خلال روابط ثقة قوية مع الزبائن".في هذا الشأن دعا المتحدث المقاولين الفرنسيين إلى " تحسين" الربط مع نظرائهم الجزائريين.كما أردف يقول "التعارف أول مرحلة لإقامة علاقة أعمال علما أن الروابط الإنسانية تعتبر بمثابة الحبل الذي يوثق العلاقات الاقتصادية".

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