الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
15/09/2018 11:19:00

حداد: 7 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص


أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ، أول أمس، بباريس أن المؤسسة الخاصة في الجزائر أضحت محركا حقيقيا لاستحداث الثروة و مناصب الشغلوأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في مداخلة له خلال لقاء حول الحركيات المقاولاتية الجديدة في الجزائر الذي ينظمه مجمع لي ايكو- لو باريزيان أنه "من مجموع 11 مليون شخص ناشط في الجزائر، فإن 7 مليون أي أكثر من 63 بالمئة موظفون في مؤسسات خاصة"، مضيفا أنه خلال العشرين سنة الماضية بذلت الجزائر جهودا "هامة" في مجال التجهيزات و المنشآت القاعدية العموميةو بخصوص مختلف الانجازات صرح علي حداد أن المنشآت القاعدية الأخيرة "تسمح بولوج مختلف المناطق و جعلها أكثر استقطابا و تشجع بذلك الاستثمارات الجديدة".و فيما يتعلق بالشراكة الجزائرية-الفرنسية، يرى رئيس المنتدى أن التعاون "يجب أن يتجاوز الجانب التجاري و يعمل على تشجيع الاستثمار المنتج و نقل التكنولوجيا و الخبرة و انجاز أقطاب تنافسية و مراكز امتياز"، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسات المستقرة بالجزائر "يؤكد أهمية السوق الجزائرية" ، مردفا :" الجزائر بلد يشهد حركية و أن هذا التحول يحمل فرصا و طموحات متعددة". و من جهته، أكد نائب رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية "ميديف" فابريس لو ساشي أن فرنسا و الجزائر " تربطهما علاقة قوية" مذكرا أن بلده يعد الممون الثاني للجزائر (7000 مؤسسة مصدرة، وقال إن " تتمثل مقاربتنا في شراكة اقتصادية على المدى الطويل"، مضيفا أن الأمر يتعلق بواقع اقتصادي "يكرس الاستثمار و تبادل الخبرة و التكوين و هيكلة المشاريع المحلية و ولوج الأسواق من خلال روابط ثقة قوية مع الزبائن".في هذا الشأن دعا المتحدث المقاولين الفرنسيين إلى " تحسين" الربط مع نظرائهم الجزائريين.كما أردف يقول "التعارف أول مرحلة لإقامة علاقة أعمال علما أن الروابط الإنسانية تعتبر بمثابة الحبل الذي يوثق العلاقات الاقتصادية".

 

عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 18 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الولايات المتحدة تقر بيع أنظمة أسلحة جديدة لكوريا الجنوبية

وافقت الولايات المتحدة أول أمس، على بيع أنظمة أسلحة جديدة إلى كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار دولار، في وقت لم تُسفر المفاوضات بشأن نزع السلاح
image

حداد: 7 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ، أول أمس، بباريس أن المؤسسة الخاصة في الجزائر أضحت محركا حقيقيا لاستحداث الثروة و مناصب الشغل. وأوضح رئيس
image

يوسفي : الجزائر ستصبح أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة

كشف وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفي، أول أمس، أن الجزائر ستكون أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة  بعد دخول مركب الفوسفات الجزائري الصيني  حيز الخدمة في
image

بحث فرص شراكة تجارية بين الجزائر والولايات المتحدة بإفريقيا

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب،  أن الجزائر والولايات المتحدة اتفقتا على الشروع في مناقشات حول شراكة تجارية معمقة لولوج أسواق في إفريقيا. وأوضح جلاب في تصريح
image

توقيف عصابة سرقة السيارات بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من  توقيف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص احترفوا سرقة السيارات عن طريق  استدراج الضحايا من خلال الموقع الإلكتروني
image

زعلان: تأجيل إطلاق نظام الدفع عبر الطريق السيار شرق -غرب

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان ، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أن نظام الدفع  بالطريق السيار شرق غرب لن ينطلق حاليا باعتبار
image

باريس تحتضن لقاء "لكسر" الأفكار السائدة حول الاقتصاد الجزائري

احتضنت  باريس بمقر المجمع الإعلامي لي زيكو-لوباريزيان لقاء من أجل " كسر" الأفكار السائدة في فرنسا حول الواقع الاقتصادي بالجزائر و رفع سوء معرفة حقيقته
image

حجار يؤكد على تحسين مستوى الخدمات الجامعية

جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطاهر حجار, أول أمس،  بالجزائر العاصمة, حرص قطاعه من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلة. وفي إجابته
image

زيتوني: المخرج تجاوب مع اللجنة المكلفة وسيتم قريبا رفع التحفظات

كشف وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أول أمس،  بالجزائر, أن مخرج الفيلم الذي يؤرخ لحياة الشهيد العربي بن مهيدي تجاوب مع ملاحظات اللجنة المكلفة بقراءة السيناريو
image

الرئيس يحدد القانون العضوي للأكاديمية الوطنية للغة الأمازيغية

حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القانون العضوي، الخاص بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، الذي يحدد مهامه، وتشكيلته، وتنظيمه وسيره وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم
قيم هذا المقال
0