الإقتصادي
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15/09/2018 11:17:00

يوسفي : الجزائر ستصبح أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة


كشف وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفي، أول أمس، أن الجزائر ستكون أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة  بعد دخول مركب الفوسفات الجزائري الصيني  حيز الخدمة في 2022وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن "قيمة الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع المتكامل تقدر بحوالي 6 ملايير دولار ، مبرزا أن الهدف هو استغلال الفوسفات المستخرج من حقل بلاد الحدبة بولاية تبسة والذي تقدر طاقته بـ 500 مليون طن وتثمين هذا المورد الطبيعي من خلال  انتاج  الاسمدة والامونياك والسيليسيوم وغيرها من المواد المستخدمة في مختلف  الانشطة الاقتصاديةو يرتكز المشروع عمليا على  استخراج كمية تقدر بـ 6 ملايين طن سنويا من الفوسفات ذو  النوعية العالية من بلاد الحدبة (تبسة) وانتاج 3 ملايين طن من حمض الفوسفوريك  بواد الكبريت (سكيكدة) مع انجاز وحدة مرافقة لاسترجاع الانبعاثات المفلورة  انطلاقا من وحدات انتاج  حمض الفوسفوريك وهو ما سيمكن من انتاج 60 الف طن من حمض الهيدروفلوريك و 57 الف طن من ثاني أكسيد السليكونكما يشمل المركب انتاج  1,2 مليون طن سنويا من مادة الامونياك و4 ملايين طن سنويا من الأسمدة ، وأضاف وزير الصناعة و المناجم أن هذا المشروع سيسمح  بخلق قرابة 2.500 عمل فيما سيبلغ تدفق المنتجات التي سيتم نقلها عبر السكة الحديدية 17 مليون طن في السنة وهو ما يستدعي انجاز ازدواجية لخط السكك  الحديدية المنجمية الرابط بين بلاد الحدبة وعنابة قبل 2022.وفي سياق متصل  أعلن الوزير أن هذا المركب سيسمح بتصدير قرابة 2 مليار دولار سنويا من الأسمدة وهو ما سيضمن عائدات من العملة الصعبة تقدر ب 1,5 إلى 2  مليار دولار سنويا.

 

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