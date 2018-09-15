الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
15/09/2018 11:13:00

بحث فرص شراكة تجارية بين الجزائر والولايات المتحدة بإفريقيا


أكد وزير التجارة، سعيد جلاب،  أن الجزائر والولايات المتحدة اتفقتا على الشروع في مناقشات حول شراكة تجارية معمقة لولوج أسواق في إفريقياوأوضح جلاب في تصريح على هامش أسبوع الجزائر المنظم بواشنطن، أول أمس، أنه عقد اجتماعي عمل مع مسؤولين بوزارة التجارة و غرفة التجارة الأمريكية لمناقشة هذا الملف.و قد أبدى الطرف الأمريكي خلال هذه المناقشات التمهيدية استعداده لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية مع إمكانية المضي نحو شراكة معمقة تتضمن إنشاء محور تجاري لولوج إفريقيا، حسب الوزيرو كمرحلة أولى، قررت كل من وزارة التجارة الأمريكية و الفيدرالية التجارية الأمريكية القوية (أم شام) إيفاد، إلى الجزائر، عدة بعثات من المتعاملين الاقتصاديين للاطلاع على الوسيلة الوطنية للإنتاج و إحصاء المنتوجات الجزائرية التي يمكن تسويقها بالسوق الأمريكيةفي نفس الشأن، أوضح الوزير أن "الجزائر تبقى تشكل قاعدة هامة بالنسبة لإفريقيا حيث سيبحث الأمريكيون فرص الشراكة في مجالات الإنتاج من أجل التصدير نحو الأسواق الإفريقية".كما أضاف قائلا "تزخر الجزائر بمؤهلات اقتصادية إقليمية و قد أدرك الأمريكيون هذا الموقع الجيوإستراتيجي في مجال التجارة و الشراكة".و أشار جلاب أنه قدم خلال هذين الاجتماعين عرضا حول الإنتاج الوطني موضحا للجانب الأمريكي الجهود المبذولة في مجال إعادة بناء اللوجستيك و الهياكل القاعديةو عن سؤال حول وضعية المفاوضات الجزائرية-الأمريكية المتعلقة بالاتفاق الثنائي المرتبط بمسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، رد جلاب "نسعى مع الولايات المتحدة إلى استحداث آليات تسهيل التجارة".و أضاف قائلا " نحن في مرحلة تسهيل التبادلات".و خلال هذا اللقاء مع المسؤولين الأمريكيين، تطرق الوزير إلى الإجراءات  الاستعجالية الرامية للإعادة تأطير التجارة الخارجية في سياق انهيار أسعار البترول.اقرأ أيضا: شركة اريس توقع على عقد مع "كا في اس" امبورت سولوشن لتسويق هواتفها الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية، و استرسل وزير التجارة يقول "لا يمكن اعتبار الجزائر سوقا مستهلكة تتوقف على تذبذات أسعار البترول"،  كاشفا أنه " ليس من مصلحة شركائنا أن نصبح مفلسين" على حد قوله.  وقد توج الأسبوع الأول للجزائر في الولايات المتحدة الذي أعطى الوزير إشارة انطلاقه الاثنين الماضي بالتوقيع على عدة عقود و مذكرات تفاهم بين مؤسسات البلدين.و اضافة إلى مجمع ايريس الذي وقع مع شركة كا في سي امبور سولوشن (KVS Imports Solutions) على عقد حول تسويق هواتفه الذكية بالسوق الأمريكية، قامت سبع مؤسسات خاصة جزائرية بإجراءات التصدير الأولى نحو هذا البلدكما وقع كل من مجمع كوندور و مطاحن عمر بن اعمر وفاديركو و موساوي للصناعة وسفينة من مجمع متيجي وإنوتيس وشركة الخمور الكبرى للغرب الجزائري بالأحرف الاولى على مذكرة تفاهم مع مؤسسة ميديا سلوشن اي أن سي للترويج عن منتوجاتهم في الولايات المتحدة و اقامة شراكات مع الموزعين الأمريكيين الكبار.

  • التعاون الجزائري الأمريكي محور محادثات بين راوية والسفير الأمريكي

استقبل وزير المالية، عبدالرحمان راوية أول أمس،  بالجزائر العاصمة، سفير الولايات المتحدة, جون ديروشر, حيث تناولا موضوع التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة. وتطرق راوية, خلال المحادثات التي جمعته بالسفير الأمريكي, إلى العناصر الأساسية للسياسة الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية من أجل "ضمان توازن وحيوية الاقتصاد الكلي الشامل للبلاد", يضيف نفس المصدركما تطرق الطرفان إلى تبادل وجهات النظر حول ورشات الإصلاح الكبرى المبادر فيها, لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية, وكذا تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال بغرض إتاحة فرص الاستثمار والنمو, كما جاء في المصدر.وبهذا الصدد, أوضح الوزير أن عمل الحكومة في مجال الإصلاحات بحثا عن دعم النشاط الاقتصادي, يسهر على الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للاقتصاد الجزائريواللقاء كان أيضا فرصة للطرفين من أجل تناول سبل التعاون بين وزارة المالية والخزينة الأمريكية, بخصوص المساعدات التقنية في مجال الديون العمومية وتحسين مراقبة الجمارك للحركة التجارية, يضيف البيان.وبهذا الشأن, عبر ديروشر عن "استعداد" سلطات بلاده لمواصلة بل وتوسيع سبل التعاون مع وزارة المالية, كما خلص نفس المصدر.

 

عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الولايات المتحدة تقر بيع أنظمة أسلحة جديدة لكوريا الجنوبية

وافقت الولايات المتحدة أول أمس، على بيع أنظمة أسلحة جديدة إلى كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار دولار، في وقت لم تُسفر المفاوضات بشأن نزع السلاح
image

حداد: 7 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ، أول أمس، بباريس أن المؤسسة الخاصة في الجزائر أضحت محركا حقيقيا لاستحداث الثروة و مناصب الشغل. وأوضح رئيس
image

يوسفي : الجزائر ستصبح أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة

كشف وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفي، أول أمس، أن الجزائر ستكون أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة  بعد دخول مركب الفوسفات الجزائري الصيني  حيز الخدمة في
image

بحث فرص شراكة تجارية بين الجزائر والولايات المتحدة بإفريقيا

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب،  أن الجزائر والولايات المتحدة اتفقتا على الشروع في مناقشات حول شراكة تجارية معمقة لولوج أسواق في إفريقيا. وأوضح جلاب في تصريح
image

توقيف عصابة سرقة السيارات بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من  توقيف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص احترفوا سرقة السيارات عن طريق  استدراج الضحايا من خلال الموقع الإلكتروني
image

زعلان: تأجيل إطلاق نظام الدفع عبر الطريق السيار شرق -غرب

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان ، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أن نظام الدفع  بالطريق السيار شرق غرب لن ينطلق حاليا باعتبار
image

باريس تحتضن لقاء "لكسر" الأفكار السائدة حول الاقتصاد الجزائري

احتضنت  باريس بمقر المجمع الإعلامي لي زيكو-لوباريزيان لقاء من أجل " كسر" الأفكار السائدة في فرنسا حول الواقع الاقتصادي بالجزائر و رفع سوء معرفة حقيقته
image

حجار يؤكد على تحسين مستوى الخدمات الجامعية

جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطاهر حجار, أول أمس،  بالجزائر العاصمة, حرص قطاعه من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلة. وفي إجابته
image

زيتوني: المخرج تجاوب مع اللجنة المكلفة وسيتم قريبا رفع التحفظات

كشف وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أول أمس،  بالجزائر, أن مخرج الفيلم الذي يؤرخ لحياة الشهيد العربي بن مهيدي تجاوب مع ملاحظات اللجنة المكلفة بقراءة السيناريو
image

الرئيس يحدد القانون العضوي للأكاديمية الوطنية للغة الأمازيغية

حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القانون العضوي، الخاص بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، الذي يحدد مهامه، وتشكيلته، وتنظيمه وسيره وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم
قيم هذا المقال
0