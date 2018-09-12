تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع انخفاض اليوان وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية الصينية الأمريكية، مما زاد تكلفة المعدن على المشترين بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض السعر الفوري للذهب في الساعة (06:50 بتوقيت جرينتش) 0.3 بالمئة عند 1194.41 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى أقل مستوياته منذ 24 أوت عندما سجل 1187.21 دولار، الثلاثاء. وواجه الذهب مقاومة فنية قوية بعد أن فشل في اختراق مستوى 1200 دولار للأوقية (الأونصة) المهم أمس.
وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1198.90 دولار للأوقية.
وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.10 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ يناير 2016 عند 13.90 دولار في الجلسة السابقة.
وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 785 دولاراً للأوقية ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 971 دولاراً للأوقية
عدد القراءات 31 مرة | قراءات اليوم 31 مرة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك