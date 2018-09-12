

امتحان شهادة التخصص الطبي: الاطباء يطالبون بدورة استدراكية نظم العشرات من الأطباء المختصين المعنيين بامتحان شهادة التخصص الطبي اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بدورة استدراكية إستثنائية



وفاة الفنان الجزائري رشيد طه توفي ليلة أمس، المغني الجزائري رشيد طه، عن عمر يناهز 59 سنة، في العاصمة الفرنسية باريس . وقد تعرض الفنان إلى أزمة قلبية أثناء نومه،



تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع انخفاض اليوان وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية الصينية الأمريكية، مما زاد تكلفة المعدن على المشترين بثاني أكبر اقتصاد



دخول خمسة محولات كهربائية جديدة حيز الخدمة لتدعيم التموين بهذه الطاقة بإيليزي تدعمت شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بولاية إيليزي بدخول خمسة (5) محولات كهربائية جديدة حيز الخدمة ، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء لدى مصالح مديرية توزيع الكهرباء



جامعة ورقلة: هياكل إجتماعية وبيداغوجية جديدة لتعزيز قدرات الإستقبال يجري إنجاز منشآت إجتماعية وبيداغوجية من أجل تعزيز قدرات الإستقبال بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء من مسؤولي هذا الصرح العلمي. ومن بين



ولد قدور : التأهيل الأولي للمؤسسات القادرة على المناولة لصالح سوناطراك أعلن الرئيس المدير العام للمجمع الوطني للمحروقات سوناطراك ،عبد المومن ولد قدور ، بالجزائر أن المجمع يأمل في استحداث قاعدة بيانات تضم مجمل المؤسسات الوطنية



زرواطي : مشروع مركب التسيير والتثمين الطاقوي للنفايات بداية مطلع 2019 أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ،فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس، أن الجزائر ستشهد مشروع مركب التسيير و التثمين الطاقوي للنفايات مطلع 2019 بغية التقليل



بولنوار يرد على وزير الفلاحة: نقص الإنتاج وراء إرتفاع أسعار البطاطا قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين، الحاج الطاهر بولنوار، إن الجزائر بحاجة لرفع إنتاجها من البطاطا لـ 7 ملايين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الأسعار