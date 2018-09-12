دخول خمسة محولات كهربائية جديدة حيز الخدمة لتدعيم التموين بهذه الطاقة بإيليزي





تدعمت شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بولاية إيليزي بدخول خمسة (5) محولات كهربائية جديدة حيز الخدمة ، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء لدى مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز- وسط ). وتندرج هذه العملية التي رصد لها غلافا ماليا بقيمة 194 مليون دج في إطار المخطط الإستعجالي (2018) والرامي إلى تحسين التزويد بالطاقة الكهربائية وتحسين نوعية الخدمة ، كما أوضحت المكلفة بالإعلام بذات المؤسسة وادة الزهراء.

وفي هذا الإطار تم إنجاز أربعة (4) محولات جديدة بالولاية المنتدبة جانت و واحد بعاصمة الولاية باعتبار أنهما أكبر مدن الولاية من حيث الكثافة السكانية ، مما سيساهم ذلك في تخفيف الضغط على المحولات القديمة وتفادي الإنقطاعات خاصة في فصل الصيف . وفي ذات السياق تم تشغيل شبكة كهربائية جديدة عبر عدد من أحياء الولاية بطول 40 كلم وذلك في إطار المجهودات المبذولة لتوسيع واستحداث شبكات جديدة للكهرباء لتحسين الخدمات المقدمة للزبائن . كما تدعمت مؤخرا منظومة تسيير التجهيزات التقنية الخاصة بالكهرباء بتقنية التحكم عن بعد في الشبكة والتي تسمح بالتدخل الفوري لتصليح أي خلل تقني يمس الشبكة وتحديد الخلل وتصليحه في وقت قياسي . وتبذل مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز بولاية إيليزي مجهودات "كبيرة" لترقية الخدمات المقدمة من خلال جملة المشاريع الخاصة بعملية ربط مختلف الأحياء السكنية و المقرات والهيئات العمومية بهذه الطاقة .

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