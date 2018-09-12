جامعة ورقلة: هياكل إجتماعية وبيداغوجية جديدة لتعزيز قدرات الإستقبال





يجري إنجاز منشآت إجتماعية وبيداغوجية من أجل تعزيز قدرات الإستقبال بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء من مسؤولي هذا الصرح العلمي. ومن بين تلك المشاريع التي تسجل ورشاتها نسب تقدم "متفاوتة" إنجاز حي جامعي (1.000 سرير ) بمحاذاة الطريق المؤدي للمقاطعة الإدارية المنيعة (ولاية غرداية ) الذي يرتقب استلامه بداية الدخول الجامعي المقبل بالإضافة إلى مكتبة مركزية ومركز ترفيهي علمي وثقافي وحاضنة وقاعتين متعددتي الإختصاصات وأرضيات ، كما أوضح ذات المصدر. ويؤكد القائمون على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالولاية على أهمية "رفع التجميد" عن مشاريع 3.000 سرير و 9.000 مقعد بيداغوجي ومشروع دراسة وإنجاز مسمع (600 مقعد ) ، مشيرين إلى أن تلك المشاريع من شأنها في حال تجسيدها أن تساهم في تحسين ظروف الدراسة والتكفل الأمثل بجانب استيعاب العدد المتزايد للطلبة من سنة إلى أخرى . وفي سياق متصل يرتقب أن تدخل حيز الخدمة "قريبا" الوحدة الجهوية للبحث والتحاليل الفيزيائية بجامعة قاصدي مرباح . وتتربع هذه المنشأة العلمية على مساحة إجمالية قوامها 5 هكتارات على مستوى القطب الجامعي رقم/ 3 /، حيث يجري حاليا إستكمال مختلف الإجراءات المتعلقة بعملية تجهيزها. وتتمثل مهمة الوحدة الجهوية للبحث والتحاليل الفيزوكيميائية في ترقية البحث التطبيقي بمنطقة جنوب الوطن ومرافقة القطاع الإقتصادي والصناعي ، إلى جانب تحسين وتطوير تقنيات التحاليل الفيزيوكيميائية للقطاعين العمومي والخاص وتثمين الموارد الطبيعية بالمناطق الصحراوية وإجراء تدقيقات الحسابات . وستتشكل تلك الوحدة من قسمين : "الأمن الغذائي" و " الأمن الصحي "، حيث يهتم قسم الأمن الغذائي بالتحويل وتثمين التمر الجزائري وحليب النوق وزراعة الحبوب بالإضافة إلى وضع طرق للتحاليل ومراقبة نوعية المنتجات الزراعية الغذائية والصحة النباتية. ويختص قسم الأمن الصحي باستخلاص وتحليل الجزيئات ذات القيمة المضافة من مصدر الأعشاب الصحراوية وتحليل السموم للمستخلصات الطبيعية وتطوير المبيدات الحيوية ووصف التلقيح (مصل) المضاد للتسمم العقربي وفقا شروحات إدارة الجامعة. ويندرج هذا المشروع العلمي الذي تشرف عليه مديرية التطوير والمصالح العلمية والتقنية ضمن برنامج يتضمن إنجاز ثلاث (3) وحدات جهوية مختصة على مستوى ولايات ورقلة وعنابة وسيدي بلعباس. وبرسم الموسم الجامعي 2018/2019 تم توجيه نحو 5.200 طالب جديد لهذه المؤسسة الجامعية ، مما سيساهم في رفع العدد الإجمالي للطلبة إلى ما يقارب 30.000 طالب يؤطرهم أزيد من 1.200 أستاذ عبر عشر (10) كليات. وتوفر جامعة قاصدي مرباح بورقلة حاليا 75 عرض تكوين في الطور الأول (ليسانس) و 95 عرض تكوين في الطور الثاني (ماستر) فضلا عن 26 مشروعا لفائدة 350 طالب في الطور الثالث (دكتوراه).

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