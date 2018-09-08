الإقتصادي
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08/09/2018 11:49:00

إتلاف أكثر من 1.900هكتار من الغابات


تسببت حرائق الغابات في إتلاف مساحة قدرت بـ  1.918،43 هكتار خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 5 سبتمبر 2018. وأوضح بيان للمديرية العامة للغابات أن هذه الفترة شهدت تسجيل 682 بؤرة حريق شملت مساحة إجمالية تقدر ب 1.918،43 هكتار موزعة بين 43ر905 هكتار من الغابات و 68ر383 هكتارا من الأحراش  و 32ر629  هكتارا من الأدغال، أي بمعدل 7 بؤر حريق  يوميا و مساحة  81ر2  هكتار لكل بؤرة حريق، حسب نفس المصدر.  وحسب حصيلة المديرية العامة للغابات فان  المنطقة الأكثر تضررا من حرائق الغابات هي منطقة الشرق  ب40ر1065 هكتارا و 135 بؤرة حريق متبوعة بمنطقة الوسط  ب 96ر598 هكتار و385 بؤرة حريق  ثم الغرب (07ر254 هكتارا و 162 بؤرة حريق). ومن جهة أخرى، تم تسجيل خلال الأسبوع الممتد بين 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر2018 لوحده 120 بؤرة حريق شملت مساحة إجمالية تقدر ب 68ر216 هكتار  منها 12ر42  هكتارا من الغابات و 63ر101 هكتارا من الأحراش و 93ر72 هكتار من الادغال، أي بمعدل 17 بؤرة حريق يوميا ومساحة بلغت  80ر1 هكتار/الحريق.وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، ( من 1 جوان الى 5 سبتمبر)، كشفت  المديرية عن تسجيل 2.496 بؤرة حريق أتلفت مساحة اجمالية قدرت ب 52.286 هكتار  منها 28.040 هكتار من الغابات. وأضافت ذات المديرية ،ان جهاز الوقاية و مكافحة حرائق الغابات الذي تم وضعه منذ الفاتح يونيو 2018 سيتم الاستمرار فيه الى غاية نهاية الحملة المرتقبة في 31 أكتوبر المقبل.وبسبب الأخطار المستمرة خلال هذه الفترة،  وجهت المديرية نداء للموطنين سيما السكان قرب المناطق الغابية بالتحلي بمزيد من اليقظة والمساهمة في مخطط الإنذار والوقاية.

 

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