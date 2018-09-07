متوسط سعر البترول الجزائري قارب 72 دولار خلال الـ7 أشهر الأولى لـ2018





ارتفع متوسط سعر البترول الجزائري (خام صحاري الجزائري) إلى 71،82 دولار للبرميل خلال السبع الأشهر الأولى لـ 2018 مقابل متوسط سعر قدره 50،52 دولار للبرميل خلال السبع الأشهر الأولى لـ 2017، أي بارتفاع قدره 42 بالمائة.

وأفادت وزارة المالية أن هذا التحسن في سعر برميل النفط سمح بارتفاع بـ 15،22 بالمائة في صادرات المحروقات خلال نفس فترة المقارنة و التي ارتفعت إلى 22،021 مليار دولار مقابل 19،111 مليار دولار، وبلغ متوسط سعر صرف الدينار مقابل الدولار 115،31 دينار بين بداية يناير و نهاية يوليو 2018 مقابل 109،39 دينار خلال نفس الفترة من 2017، أي بتراجع قدره 5،41 بالمائة. وبلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار 117،70 دينار نهاية جويلية 2018 مقابل 108،44 دينار نهاية جويلية 2017 (-8،54 بالمائة).

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار مقابل الأورو 138،85 دينار لكل واحد أورو خلال السبع الأشهر الأولى لـ 2018 مقابل 119،46 دينار خلال نفس الفترة من 2017، أي بتراجع قدره 16،23%، وبلغ سعر صرف الدينار مقابل الأورو نهاية جويلية 2018 ، 137،85 دينار مقابل 127،15 دينار لكل واحد أورو نهاية جويلية 2017 (-8،41%. ) وبلغ متوسط نسبة التضخم بين بداية جانفي و نهاية جويلية 2018 ما قدره 4،54% مقابل 5،87% خلال نفس الفترة من 2017. ويرتقب قانون المالية 2018 تحقيق نمو قدره 1،7% من الناتج المحلي الخام في 2018 مقابل نمو قدر بـ 1،6% في 2017. و بهذا سترتفع قيمة الناتج المحلي الخام الجزائري من 18.876،6 مليار دينار في 2017 إلى 20.512،1 مليار دينار.

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