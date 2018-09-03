الإقتصادي
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03/09/2018 12:17:00

سوناطراك والشركة البوليفية "يو بي أف" تعززان تعاونهما


اتفق مجمع سوناطراك و الشركة العمومية البوليفية لحقوق النفط" يو بي أف" على تعزيز تعاونهما بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها يوم الجمعة بسانتا كروز دي لا سييرا ببوليفيا . وتم التوقيع على الوثيقة التي تنص على إقامة تعاون بين المجمعين النفطيين في مجال استكشاف واستغلال المحروقات من  طرف رئيس مجمع سوناطراك عبد  المومن ولد  قدور و الرئيس المدير العام لشركة يو بي أف أوسكار خافييار باريغا أرتيغا على هامش المنتدى الدولي الأول للغاز و البتروكيمياء والوقود الأخضر والذي اختتمت أشغاله أول أمس، بسانتا كروز. وبمقتضى هذه الاتفاقية تعهدت الشركتان بإرساء إطار للتعاون في ميادين البتروكيمياء و تسويق الغاز والمنتجات النفطية الصافية مع إمكانية إنشاء شراكات لهذه الغاية، ويوضح  ذات المصدر أن بروتوكول الاتفاق ينص من جانب أخر على تبادل المعلومات التي تشمل أيضا  تلك المتصلة بالقواعد والأنظمة التي تنظم استكشاف المحروقات، ولهذا الغرض اتفقت كل من  سوناطراك و يو بي أف على وضع لجنة ستعنى بتنسيق أعمال التعاون. وقد رفع أول مجمع طاقوي إفريقي الذي حدد لأفاق 2030 هدف تبوؤ أولى مراتب من بين الشركات النفطية الوطنية الكبرى الخمس في العالم  خلال الأشهر الأخيرة الوتيرة لأجل  تعزيز إعادة انتشاره في السوق الدولية، وقد خطط المجمع الحاضر في الخارج لا سيما في إفريقيا هذه المرة مسار صوب أمريكيا  اللاتينية حيث يستغل بالبيرو حقل للنفط و الغاز ( كاميزيا) مع المجمع الأمريكي هانت أويل و الجنوب الكوري أس كا والبيروفي تيكبترول. وتندرج زيارة أولد قدور في البيرو وبوليفيا ضمن إطار هذه  الإستراتيجية الجديدة للتدويل والتي من شأنها السماح للمجمع الطاقوي الإفريقي الأول الذي عان من انهيار أسعار الخام بدعم بحثه عن أسواق جديدة و عن مشاريع استثمارية في السوق  الدولية، وقد كثف مدير سوناطراك خلال تنقله المباحثات مع مسؤولي القطاع  الطاقوي البيروفي ومع مديري  الشركات النفطية التي تنشط في هذا البلد، وسمحت هذه المحادثات بتقييم المشاريع المستغلة كاميزيا و تي جاي بي والتطرق لإمكانية تعزيز حضور سوناطراك في البيرو، وبحسب نفس المصادر  إلتقى أولد قدور بسانتا كروز دي لا سييرا بوزير الطاقة البوليفي لوي ألبيرتو سانشيز فيرنانديز و الرئيس المدير العام  ليو بي أف حيث تم تناول إمكانيات التعاون في ميدان ما قبل الإنتاج البترولي في بوليفيا.

 

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