بوعزقي: الإنتاج الوطني من الحبوب يحقق رقما قياسيا بأكثر من 60 مليون قنطار





أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، اليوم، بالجزائر أن الانتاج الوطني من الحبوب سجل رقما قياسيا ببلوغه أكثر من 60 مليون قنطار و ذلك خلال موسم الحصاد و الدرس 2017-2018.

وأوضح بوعزقي خلال لقاء لتقييم موسم الحصاد و الدرس 2017-2018 ان الإنتاج الإجمالي الذي تم تحقيقه قدر بـ60,5 مليون قنطار مقابل 34,7 مليون قنطار خلال الموسم الماضي ،أي بارتفاع بلغ 74,4 بالمائة، و قال الوزير "شعبة الحبوب تمكنت خلال موسم 2017-2018 من تحقيق إنتاج قياسي لم يسبق تسجيله، ويعود أساسا إلى الجهود الكبيرة التي تم تسخيرها من حيث تعبئة وتوفير الموارد البشرية وكذا الوسائل المادية اللازمة" . من جهة اخرى، أفاد بوعزقي ان الجزائر ستتوقف عن استيراد بعض أنواع الخضر الجافة و ذكر مادتي الحمص و العدس و ذلك اعتبارا من السنوات القليلة القادمة بالنظر الى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة بهدف رفع انتاج الخضروات الجافة .

وبلغة الأرقام ذكر الوزير أن المساحة الاجمالية المخصصة لزراعة الحمص ارتفعت من 19.000 هكتار في 2001 الى 32.000 هكتار في2018. وفيما يتعلق بإنتاج هذا النوع من الحبوب فقد سجل ارتفاعا من سنة لأخرى حيث قفز من 123 الف قنطار في2001 الى 340 الف قنطار في 2018. اما بخصوص العدس فان المساحة المخصصة لزراعة هذا النوع من الخضر الجافة، انتقلت من 920 هكتار في 2001الى ازيد من 27 الف هكتار في 2018 . وفيما يتعلق بإنتاج مادة العدس واسعة الاستهلاك فقدر ب 300 ألف قنطار في 2018 مقابل 4.580 قنطار في2001. و اعتبر بوعزقي النتائج المحققة بمثابة ثمرة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في اطار المخطط الوطني للتطوير الفلاحي.

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