الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
01/09/2018 10:54:00

زمالي: 6 أشهر لترسيم عمال "لانام" في القطاع الإقتصادي


أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي  مراد زمالي، أول أمس، بسيدي بلعباس أن العمل جاري حاليا للوصول إلى قانون  عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل. وأوضح زمالي على هامش زيارة تفقدية إلى الولاية أنّ الوكالة الوطنيّة للتشغيل تقوم بوساطة، مضيفا بأنّه يمكن بعد 6 أشهر ترسيم العامل في القطاع الإقتصادي، مشيرا أن دائرته الوزارية  تسعى "للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الإقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق  العمال و أرباب العمل والتسرع في هذه الأمور غير مجدي "، وقال إن  "قانون العمل لا يعني الحكومة لوحدها بل لابد أن يكون  إجماع بشأنه من طرف أرباب العمل و النقابات العمالية و الحكومة و هو ما نعمل  عليه في هذا الإطار". وذكر بأن "الجزائر ليس لها فراغ قانون في هذا المجال بل تتوفر على ترسانة  قانونية سمحت بإنشاء التعددية النقابية حيث نحصي 101جمعية نقابية و 65 عمالية  و 36 خاصة بأرباب العمل والأمر المطروح حاليا هو التفكير في كيفية تكييف  القوانين الحالية مع التطور الذي يعيشه عالم الشغل بدخول الرقمنة وأمور أخرى". وبخصوص مسألة تحويل منتدى رجال الأعمال إلى هيئة نقابية أفاد مراد زمالي بأن  "هذه الجمعية في إتصال معنا وقد شرحنا لهم القوانين والأمور تسير بصفة عادية  وأي شخص يحترم القوانين فإن الدستور يحميه".وبشأن تحديد قائمة المهن الشاقة صرح الوزير أن"هنالك لجنة تقنية مشكلة من طرف  خبراء تعمل على تحديد معايير تصنيف المهن الشاقة ولما تنتهي اللجنة من عملها  سيتم التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والهيئات والمعنيين بذات الأمر "، وقد وقف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ببلدية سيدي بلعباس على ورشة  إنجاز مركز الأعضاء الإصطناعية الذي يكتسي الطابع الجهوي و يوفر متطلبات ذوي  الإحتياجات الخاصة على مستوى 6 ولايات حيث أكد على ضرورة إحترام آجال تسليم  المشروع و هذا بالنظر إلى أهمية هذه المنشأة. كما عاين مقر مديرية الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء أين  أشرف بالمناسبة على عملية توزيع حصة من الكراسي الكهربائية المتحركة لفائدة  ذوي الإحتياجات الخاصة،  وشكل مقر الصندوق الوطني للتقاعد آخر محطة خلال هذه الزيارة أين جدد  زمالي تذكيره "بالعجز الذي يعانيه الصندوق والوضعية الكارثية التي يعيشها بسبب  هذا العجز المالي" مؤكدا أنه من غير المعقول العودة بالعمل بنظام التقاعد دون  سن 60 سنة وشدد على ضرورة وعي المواطن والعمال بالدرجة الأولى بهذه الوضعية.

..الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دج

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي  مراد زمالي ، أول أمس، إن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا  قدره 580 مليار دج و من "غير المعقول" العودة لتبني نظام التقاعد لما دون سن  60 سنة، موضحا  خلال الاطلاع على عدد من المنشآت  التابعة لدائرته الوزارية بالولاية أن "الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية  كارثية وبلغت نسبة مصاريف الأداءات به 1200 مليار دج و يسجل عجزا ماليا قدره  580 مليار دج و من غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون  60 سنة". وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن "ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما  يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد و  لو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أوالتقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا  العجز في الصندوق"، مشيرا أن ولاية سيدي بلعباس لوحدها تحصي 7600 متقاعد من بينهم 50 بالمائة سنهم أقل من  60 سنة و معدلهم العمري بين 52 و53 سنة وهو أمر غير معقول "حسبما ذكره الوزير. وأكد أن" هنالك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز  المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح" مشيرا الى  أنه" يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة  مباشرة بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط و البعيد"، مثمنا القرار الذي اتخذه  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "في إطار قانون المالية 2018 بتخصيص  اعتماد مالي قدره 500 مليار دج لتغطية هذا العجز المسجل بالصندوق الوطني  للتقاعد".

 

عدد القراءات 2 مرة | قراءات اليوم 2 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

زمالي: 6 أشهر لترسيم عمال "لانام" في القطاع الإقتصادي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي  مراد زمالي، أول أمس، بسيدي بلعباس أن العمل جاري حاليا للوصول إلى قانون  عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ
image

وزارة التضامن تأمر بحماية الأطفال من "الكوليرا"

·      فحوصات دورية للأعوان والموظفين بمراكز استقبال الطفولة بعثت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتعليمة إلى كافة مديريات النشاط الإجتماعي عبر التراب الوطني. وقالت مصادر إعلامية
image

إرتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 74 حالة

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بالكوليرا بلغ 74 حالة. وأضاف نفس المصدر،أنه تم تسجيل 39 حالة مؤكدة بالبليدة و3
image

بن غبريط تفرج عن قائمة الأدوات المدرسية للأطوار الثلاثة

نشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قائمة الأدوات المدرسية للأطوار المدرسية الثلاثة. وكتبت بن غبريط على صفحتها الرسمية في الفايسبوك "المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للمراحل
image

افتتاح الدورة البرلمانية سيكون في 3 سبتمبر

تقرر افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة يوم الاثنين 3 سبتمبر القادم , على الساعة الحادية عشر (11.00) صباحا. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن اقرار افتتاح الدورة
image

الجزائر ستحتضن اجتماع "لأوبك" في 23 سبتمبر المقبل

ينتظر أن تحتضن الجزائر إجتماعا للجنة مراقبة السوق المشتركة "لأوبك" والمنتجين غير الأعضاء، وذلك في 23 سبتمبر المقبل ، حيث ستراجع خطة مراقبة العوامل الأساسية
image

"بوعزقي" يتحدث عن "الكوليرا" وزراعة الحبوب اليوم

ينتظر أن يشرف اليوم وزير الفلاحة  التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي، على لقاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة ، سيعطي  من خلاله حوصلة
image

قايد صالح: الجيش يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص

أشرف الفريق ،أحمد قايد صالح،  نائب وزير الدفاع  الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أول أمس،  على مراسم تنصيب  اللواء حسان علايمية قائدا جديدا للناحية
image

مقري: "حمس" أولى بقيادة المعارضة في الرئاسيات

·      تسريبات مسودة قانون المالية 2019 تنسف بالوعود التي قدمتها الحكومة ·      مستعدون للنقاش ..ونرى أنفسنا الأفضل لقيادة المعارضة في الرئاسيات  أعلن رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد
image

مقري: "حمس" ستفصل في قرارتها بشأن الرئاسيات نهاية 2018

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، اليوم بالجزائر العاصمة، أن تشكيلته السياسية "ستفصل في قرارتها النهائية" بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة، خلال اجتماع مجلس
قيم هذا المقال
0