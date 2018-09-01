زمالي: 6 أشهر لترسيم عمال "لانام" في القطاع الإقتصادي





أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أول أمس، بسيدي بلعباس أن العمل جاري حاليا للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل. وأوضح زمالي على هامش زيارة تفقدية إلى الولاية أنّ الوكالة الوطنيّة للتشغيل تقوم بوساطة، مضيفا بأنّه يمكن بعد 6 أشهر ترسيم العامل في القطاع الإقتصادي، مشيرا أن دائرته الوزارية تسعى "للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الإقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق العمال و أرباب العمل والتسرع في هذه الأمور غير مجدي "، وقال إن "قانون العمل لا يعني الحكومة لوحدها بل لابد أن يكون إجماع بشأنه من طرف أرباب العمل و النقابات العمالية و الحكومة و هو ما نعمل عليه في هذا الإطار". وذكر بأن "الجزائر ليس لها فراغ قانون في هذا المجال بل تتوفر على ترسانة قانونية سمحت بإنشاء التعددية النقابية حيث نحصي 101جمعية نقابية و 65 عمالية و 36 خاصة بأرباب العمل والأمر المطروح حاليا هو التفكير في كيفية تكييف القوانين الحالية مع التطور الذي يعيشه عالم الشغل بدخول الرقمنة وأمور أخرى". وبخصوص مسألة تحويل منتدى رجال الأعمال إلى هيئة نقابية أفاد مراد زمالي بأن "هذه الجمعية في إتصال معنا وقد شرحنا لهم القوانين والأمور تسير بصفة عادية وأي شخص يحترم القوانين فإن الدستور يحميه".وبشأن تحديد قائمة المهن الشاقة صرح الوزير أن"هنالك لجنة تقنية مشكلة من طرف خبراء تعمل على تحديد معايير تصنيف المهن الشاقة ولما تنتهي اللجنة من عملها سيتم التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والهيئات والمعنيين بذات الأمر "، وقد وقف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ببلدية سيدي بلعباس على ورشة إنجاز مركز الأعضاء الإصطناعية الذي يكتسي الطابع الجهوي و يوفر متطلبات ذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى 6 ولايات حيث أكد على ضرورة إحترام آجال تسليم المشروع و هذا بالنظر إلى أهمية هذه المنشأة. كما عاين مقر مديرية الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء أين أشرف بالمناسبة على عملية توزيع حصة من الكراسي الكهربائية المتحركة لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة، وشكل مقر الصندوق الوطني للتقاعد آخر محطة خلال هذه الزيارة أين جدد زمالي تذكيره "بالعجز الذي يعانيه الصندوق والوضعية الكارثية التي يعيشها بسبب هذا العجز المالي" مؤكدا أنه من غير المعقول العودة بالعمل بنظام التقاعد دون سن 60 سنة وشدد على ضرورة وعي المواطن والعمال بالدرجة الأولى بهذه الوضعية.

..الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دج

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي ، أول أمس، إن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دج و من "غير المعقول" العودة لتبني نظام التقاعد لما دون سن 60 سنة، موضحا خلال الاطلاع على عدد من المنشآت التابعة لدائرته الوزارية بالولاية أن "الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية وبلغت نسبة مصاريف الأداءات به 1200 مليار دج و يسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دج و من غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة". وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن "ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد و لو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أوالتقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق"، مشيرا أن ولاية سيدي بلعباس لوحدها تحصي 7600 متقاعد من بينهم 50 بالمائة سنهم أقل من 60 سنة و معدلهم العمري بين 52 و53 سنة وهو أمر غير معقول "حسبما ذكره الوزير. وأكد أن" هنالك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح" مشيرا الى أنه" يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة مباشرة بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط و البعيد"، مثمنا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "في إطار قانون المالية 2018 بتخصيص اعتماد مالي قدره 500 مليار دج لتغطية هذا العجز المسجل بالصندوق الوطني للتقاعد".

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