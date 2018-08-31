ما بين 17 و20 أكتوبر المقبل: الجزائر تحتضن الطبعة الـ19 للصالون الدولي للسياحة والأسفار





أفاد محافظة المهرجان الدولي للسياحة والاسفار، أمس، الجزائر تحتضن ما بين 17 و20 أكتوبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة الطبعة التاسعة عشر للصالون الدولي للسياحة والأسفار.

وكانت فعاليات الطبعة الـ18 للصالون الدولي للسياحة والأسفار التي نظمها الديوان الوطني للسياحة بين 19 و 22 ماي 2017 تحت شعار "السياحة :الاقتصاد المستدام" عرفت مشاركة أزيد من 250 عارض من بينهم 25 مشاركا يمثلون 11 بلدا أجنبيا, من بينهم "تونس وفلسطين وسوريا ومصر وتركيا و الامارات العربية المتحدة الى جانب المكسيك و فرنسا ماليزيا والبرتغال وكذا اثيوبيا". وتعد هذه التظاهرة السياحية التي تنظم سنويا"أهم تظاهرة لفائدة جميع المتعاملين السياحيين الوطنيين والاجانب وكذا المهنيين من اجل تبادل الخبرات من خلال الاحتكاك والاتصال المباشر فيما بينهم وعرض منتوجاتهم السياحية لجلب أكبر عدد من السياح. كما تشكل هذه التظاهرة "فرصة جد هامة لتفعيل السياحة الداخلية من خلال التعريف بالمؤهلات العديدة والمتنوعة التي تزخر بها الجزائر والتي تمكنها من استقطاب اكبر عدد من السياح كذا إبراز القدرات السياحية الوطنية و المنتجات ذات الجودة والتنافسية وترقية وجهة الجزائر وتعميم المعلومات والمعارف السياحية و تكثيف أنشطة السياحة مع المهنيين في مجال السياحة والأسفار و زبائنهم.

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