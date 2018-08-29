اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد "Idoom Fibre Pro"





أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد "Idoom Fibre pro" الموجه للمؤسسات بأفضل الأسعار وبمزايا استثنائية تسمح للمهنيين بالاستفادة الكاملة من خدمتي الهاتف والأنترنت.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه بالنسبة لعرض" Idoom Fibre Professionnel" الخاص بخدمة الهاتف، يستفيد الزبون من مكالمات بسعر 4 دج/د نحو المحلي والوطني ومكالمات بسعر 9 دج/د نحو المحمول باشتراك يقدر بـ 150 دج/الشهر خارج الرسوم، أما بالنسبة لعرض Idoom Fibre Profesionnel الخاص بخدمة الأنترنت، فالزبون يستفيد من تدفق يبدأ من 02 Mbps إلى غاية 20 Mbps. وأشارت مؤسسة اتصالات الجزائر أنه "في حالة تحديث الشبكة، فإن الزبائن المشتركين في عرض إيدوم ADSL سيتم تحويلهم تلقائيا إلى العرض الموافق لعرضهم الحالي. أما الإتاوات الشهرية واشتراك الهاتف وسعر المكالمات فستبقى كما هي". وفي حالة تطوير الشبكة، فإن الزبائن المهنيين الراغبين في الاشتراك في عرض Fibre Professionnelle "يتعين عليهم دفع مصاريف جهاز المودم وتكاليف التوصيل وفقا لسعر العرض المعمول به، شريطة استيفائهم لشروط الأهلية واحترام فترة التزام تقدر بـ 12 شهرا". ومن خلال إطلاق هذه العروض الجديدة، تتطلع اتصالات الجزائر إلى "تلبية متطلبات زبائنها المهنيين على نحو أمثل ومرافقتهم في إنجاح نشاطاتهم وتحقيق التحول الرقمي"، ولمزيد من المعلومات، تدعو اتصالات الجزائر زبائنها إلى زيارة موقعها الالكتروني www.algerietelecom.dz أو التواصل مع مستشاري الويب عبر الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر على الفايسبوك www.facebook.com/algerietelecomgroupe/.





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