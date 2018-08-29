الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
29/08/2018 13:17:00

أهم التوقعات المالية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2019


تشير المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019، في توقعاته إلى زيادة طفيفة جداً في إيرادات الدولة، مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري، إضافة إلى تحسن طفيف في توازن الميزانية، وانخفاض حاد في الإنفاق وزيادة كبيرة في ميزانية التشغيل.

ويستند المشروع – وفقا لموقع كل شيء عن الجزائر- على سعر مرجعي للنفط بـ 60 دولارا للبرميل، وسعر صرف قدره 118 دينار مقابل دولار واحد، بالإضافة إلى ذلك ، يتوقع المشروع معدل نمو للاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 ٪ خلال 2019 (3.4 ٪ في عام 2020 و 3.2 ٪ في 2021) ومعدل تضخم قدره 4.5 ٪.وفيما يتعلق بالموارد الأساسية للعملة الأجنبية للجزائر، فهي تتمثل في الصادرات من المحروقات، ومن المتوقع أن تبلغ 33.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 1 بالمئة مع نهاية العام 2019،  وفي عامي 2020 و 2021، ينتظر أن ترتفع الصادرات إلى 34.5 و 35.2 مليار دولار على التوالي. وتتوقع الحكومة أن تصل واردات السلع إلى 44 مليار دولار (بزيادة طفيفة عن التوقعات في العام 2018). ومن المتوقع أن يرتفع هذا الانخفاض في عام 2020 و 2021 (42.9 و 41.8 مليار).وفيما يتعلق بهذا التطور المتوقع للصادرات من المحروقات وواردات البضائع، فإن الميزان التجاري ينتظر أن يتحسن من خلال تسجيل تباطؤ في العجز خلال الفترة 2019-2021، وفقا لتوقعات المشروع، حيث ينتظر أن يبلغ العجز 10.4 مليار دولار العام المقبل ، لتصل إلى 8.2 مليار دولار ثم 6.4 مليار دولار في عام 2020 و 2021. أما بخصوص ميزان المدفوعات فمن المتوقع أن يبلغ خلال نفس الفترة -17.2  مليار دولار. ثم، -14.2 مليار في عام 2020 و -14 مليار دولار في عام 2021. ونتيجة للتأثير المباشر بميزان المدفوعات ، فإن احتياطيات العملة الأجنبية سوف تتأثر وتتقلص عند 62 و 47.8 و 33.8 مليار دولار على التوالي في 2019 و 2020 و 2021.

 

عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 17 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

ميركل وترمب يعبران عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا

أعلن مكتبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترمب أنهما عبَّرا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا، لا سيما الوضع الإنساني
image

اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد "Idoom Fibre Pro"

أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد "Idoom Fibre pro" الموجه للمؤسسات بأفضل الأسعار وبمزايا استثنائية تسمح للمهنيين بالاستفادة الكاملة من خدمتي الهاتف والأنترنت.   وأوضحت المؤسسة في بيان
image

أهم التوقعات المالية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2019

تشير المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019، في توقعاته إلى زيادة طفيفة جداً في إيرادات الدولة، مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري، إضافة
image

هل ستجري بن غبريط تغييرات على "مدراء التربية "..؟

تزامنا مع الدخول المدرسي المصادف ليوم الـ5 من الشهر القادم، علمنا من مصادر جد مؤكدة، بأن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لم تقم بأي
image

ضبط 197 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

ضبط حراس الحدود (179) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان ، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بخنشلة، مهربا بحوزته (1497) وحدة من مختلف المشروبات. وبعين قزام ، ضبط حراس الحدود (08) قناطير من المواد
image

كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابين بالمدية

في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة أولاد هلال بالمدية ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 أوت 2018، ثلاثة (03) مخابئ 
image

زرواطي : المواطن الجزائري لا يحترم بيئته.. !!

أكدت وزيرة البيئة ،فاطمة الزهراء زرواطي ،أمس،  أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل مراقبة المنابع وأدوات روتينية للمصبات، وقالت إن هذه الرقابة لا تخص "
image

فرعون: الدوائر الوزارية بصدد تحضير قانون الأمن السيبرالي

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة ، أمس، إن نظام حماية البيانات ليس تحت طائلة القانون الجزائري، مضيفة بأنّ الشّركات الناشطة في التواصل الإجتماعي
image

ولد قدور في زيارة إلى دول أمريكا الجنوبية

شرع الرئيس المدير العام لسوناطراك،  عبد المومن ولد قدور، ابتداء من الأمس، في زيارة عمل إلى ليما بالبيرو، لبحث المسائل المتعلقة بالشراكة والإستثمار، مع مسؤولين
image

"حـمس" تـنزل بــمبادرة "التـوافق الـوطنـي" إلى الشـارع

اجتمع مكتب حـركة مـجتمـع الـسلـم  التـنفيذي الـوطـني ،أمس،  لـمناقشــة  الأوضـاع  السيــاسية  للــبلاد الذي يــشـهد فـيه الأخـير  مـؤخرا  حـالة من الغــليان بسبب  تـفشي  وبــاء الكـولـيرا. وأوضح رئيس
قيم هذا المقال
0