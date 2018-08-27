الإقتصادي
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27/08/2018 12:31:00

الديوان الوطني للإحصائيات: التضخم يصل إلى 8،4 % إلى غاية جويلية


بلغت وتيرة  تطور الأسعار عند الاستهلاك على  أساس سنوي 4،8 في المائة إلى غاية شهر جويلية  2018، حسبما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات. ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية جويلية 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من  أوت 2017 إلى غاية شهر جويلية  2018 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين  أوت   2016  إلى غاية جويلية 2017. أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك ، الذي يعد المؤشر  الخام  في شهر جويلية 2018 مقارنة بشهر جوان 2018  فقد تراجع بـ  - 1،9 في  المائة، و بخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات, عرفت أسعار السلع الغذائية  انخفاضا  بنسبة 4،5 بالمائة في شهر جويلية الفارط مقارنة يشهر جوان 2018. وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة انخفاضا  بنسبة 8،7  بالمائة، حيث شهدت بعض المنتجات الفلاحية انخفاضا خاصة  الفواكه  (-38،8 بالمائة) و الخضر "-12،5بالمئة"بالمقابل تم تسجيل ارتفاع  كبير في أسعار الدواجن بنسبة 3،9  بالمئة، أما أسعار المنتجات الغذائية الصناعية , فقد ارتفعت بشكل طفيف +0،1 بالمائة  ، حسب الديوان الوطني للإحصائيات. وفيما يخص فئات السلع الأخرى, عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا  بنسبة 0،5 بالمائة في حين سجلت أسعار الخدمات نسبة 1،0 بالمئة ، وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات,عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا  شهريا قدره 0،2بالمائة، أما أسعار الأثاث و لوازم التأثيث والنقل والاتصال فقد سجلت ارتفاعا طفيفا   بنسبة 0،1بالمئة في حين سجلت أسعار  منتجات متنوعة أخرى ارتفاعا بنسبة1،4  بالمئة ، أما  أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت استقرارا  ، ويذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ5،5 بالمائة.

 

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