الإقتصادي
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26/08/2018 12:42:00

الذهب يصعد مع هبوط العملة الخضراء


صعدت أسعار الذهب مع تعرض الدولار لضغوط من إشارات بشأن اتجاه السياسة النقدية من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فسرها مراقبو الأسواق على أنها تميل إلى التيسير. وتراجعت العملة الخضراء بينما قال باول، في كلمة في جاكسون هول بولاية وايومنغ، إن نهجا تدريجيا لزيادة أسعار الفائدة يبقى مناسبا لحماية الاقتصاد الأميركي والحفاظ على أقوى نمو ممكن للوظائف والإبقاء على التضخم تحت السيطرة.وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1205.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.8 بالمئة.وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1213.30 دولار للأوقية. ويقول محللون إن الضبابية السياسية في الولايات المتحدة والتي أبرزتها مشاكل قانونية هذا الأسبوع لاثنين من المستشارين السابقين للرئيس دونالد ترامب، تبقي الدولار تحت ضغوط.ويجعل تراجع العملة الأميركية الذهب، المسعر بالدولار، أرخص لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يعزز الطلب والأسعار.وأظهر مسح لرويترز نشر الخميس أن محللين يتوقعون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية مرتين أخريين هذا العام ومرتين في العام القادم. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من سبتمبر أيلول. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.09 في المئة إلى 14.77 دولار للأوقية، بلا تغير يذكر عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي.وارتفع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 788.70 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على زيادة تبلغ حوالي 1 بالمئة.

 

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