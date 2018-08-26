

الذهب يصعد مع هبوط العملة الخضراء صعدت أسعار الذهب مع تعرض الدولار لضغوط من إشارات بشأن اتجاه السياسة النقدية من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فسرها مراقبو



العقوبات على إيران ترفع أسعار النفط ارتفعت أسعار النفط، وسط توقعات بأن تتسبب العقوبات الأميركية على إيران في انخفاض المعروض من الخام في السوق. وبلغت العقود الآجلة، أول أمس، لخام القياس العالمي



تقرير التنافسية يصنف الجزائر في المرتبة 86 عالميا احتلت الجزائر المرتبة 86 عالميا في تقرير التنافسية الأخير المعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للبنك العالمي، وهو المستوى الذي جعل الجزائر تتأخر أيضا



حملة تحسيسية من مخاطر عدم ارتداء الخوذة أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال هذا الأسبوع، حملة توعوية تحسيسية عبر كامل التراب الوطني، لفائدة سائقي الدراجات النارية حول ضرورة استعمال الخوذة، بالنظر لأهميتها



إحباط محاولات هجرة غير شرعية لحراقة من جنسيات مختلفة عصابات الإتجار بالبشر تعود من جديد كثفت عصابات الإتجار بالبشر من نشاطها بعد محاولات تهريب "حراقة" على متن القوارب ينتمون غلى جنسيات مختلفة و في وقت



لهذا السبب يشجع شكيب خليل الانجليزية ويهاجم الفرنسية اعتبر وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل أن اللغة الفرنسية هي من أسباب تخلف الجزائر والكثير من الدول الافريقية، مؤكدا على ضرورة التوجه نحو اللغة الانجليزية. ورد



افتتاح الندوة الدولية للشباب والطلبة للتضامن مع الشعب الصحراوي · وفود رسمية وطلابية من عدة دول من مختلف أنحاء العالم افتتحت ، أمس، بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين أشغال الندوة الدولية للشباب والطلبة للتضامن مع



بن غبريط تناقش إجراءات الدخول المدرسي في الولايات المعنية "بالكوليرا" تجتمع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم، بمدراء التربية تحضيرا للدخول الاجتماعي الجديد (2018/2019)، فيما لم يتم لحد الساعة اتخاذ أية تدابير خاصة فيما



منبع "سيدي الكبير" وراء تفشي "الكوليرا" لا يزال الجزائريون يعيشون حالة من الرعب جراء انتشار وباء " الكوليرا" بالرغم من تطمينات الوزارة ، ومع الإعلان عن وفاة ثانية بالكوليرا وظهور حالات بولايات أخرى زادت المخاوف و الشكوك، يحدث هذا في وقت في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة أن منبع “سيدي الكبير” وراء تفشي “الكوليرا” بتيبازة.