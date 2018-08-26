الإقتصادي
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26/08/2018 12:39:00

العقوبات على إيران ترفع أسعار النفط


 ارتفعت أسعار النفط، وسط توقعات بأن تتسبب العقوبات الأميركية على إيران في انخفاض المعروض من الخام في السوق. وبلغت العقود الآجلة، أول أمس،  لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة. وبرنت على مسار الارتفاع 4.7 بالمئة هذا الأسبوع. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.32 دولار للبرميل بارتفاع 49 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة. ويتجه الخام الأميركي إلى الارتفاع 3.7 بالمئة هذا الأسبوع.

 

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