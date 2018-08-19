الإقتصادي
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19/08/2018 12:18:00

النفط يغلق مرتفعا لكنه ينهي الأسبوع على خسارة


ارتفعت أسعار النفط لكنها تنهي الأسبوع على هبوط بفعل مخاوف من تزايد إمدادات الخام الأميركي وتوقعات بأن النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيؤثران سلبيا على الطلب على النفط. وواصل الخام الأميركي الهبوط لسابع أسبوع على التوالي في حين تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت لثالث أسبوع.وقال محللون إن أحد أكبر عوامل القلق يتمثل في تراجع أرقام الطلب الصيني على النفط إذا تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 40 سنتا، أو 0.6 بالمئة،لتبلغ عند التسوية 71.83 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى أكثرارتفاعا عند 72.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا، أو0.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.91 دولار للبرميل بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 66.39 دولار.وينهي برنت الأسبوع منخفضا 1.4 بالمئة في حين هبط الخامالأمريكي 2.6 في المئة.

 

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