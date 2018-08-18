سونطراك توقع عقودا جديدة مع إيطاليا واسبانيا لبيع الغاز الطبيعي





كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، عبد المومن ولد قدور، عن امضاء عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى كل من اسبانيا وإيطاليا. وقال خلال زيارته إلى عنابة إن الأمر يتعلق بعقد لمدة تسع سنوات مع إسبانيا لتصدير 9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، مضيفا أن هذه الأرقام تمثل ربع إنتاج الغاز الطبيعي من قبل الجزائر. فيما يصل حجم الصادرات من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بموجب العقد، إلى 3 ملايير متر مكعب سنويا. ومن جهة أخرى، أعلن ولد قدور عن استلام ثلاثة مشاريع كبرى لتحويل الفوسفاط نهاية السنة الجارية، في كل من البويرة وبسكرة ووهران، حيث من شأن مركب الأسمدة هذا الذي يندرج في إطار استثمار ضخم يقدر بـ 5 ملايير دولار، أن يأتي بمداخيل جديدة، كاشفا أن مصنع التكرير لسيدي الرزين بالعاصمة سيدخل حيز التشغيل فيفري المقبل.

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