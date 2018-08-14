الإقتصادي
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14/08/2018 11:21:00

البنوك الجزائرية تعيش في عهد ” القرون الوسطى”


تعاني المنظومة البنكية والمالية في الجزائر من تخلف كبير يجعلها في ذيل ترتيب الدول على الصعيد العالمي، ناهيك عن المستوى القاري والإقليمي، بسبب ثقل كبير يشوب المعاملات المالية، تؤدي إلى العديد من النتائج السلبية على الشأن الاقتصادي والاستثمارات، فضلا عن نوعية الخدمات المقترحة على الزبائن العاديينوعلى الرغم من المحاولات المتكررة الرامية لإصلاح البنوك والنظام المصرفي، إلاّ أنها لم تشفع لها للخروج من “حبس” البيروقراطية، وهو الأمر الذي يعتبر مادة دسمة للانتقادات الموجهة من طرف الخبراء الاقتصاديون والمختصون في المجال المالي، كون أنّ النظام البنكي نفسه ينقاض التوجهات التي تتبناها السلطات العمومية، خلال مساعيها لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، بينما فشلت كل السبل بالرغم من حجم التحفيزات والمزايا الممنوحة لأصحاب ” الشكارة” والتي بلغت التنازل عن معرفة مصادر تلك الأموال، والقبول بها مهما كانت مشبوهةفي هذا الشأن، اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية فارس مسدور أن استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة للنظام المصرفي في الجزائر، سيجعل من كل الخطوات مأواها الفشل الذريع، لانعدام ثقة المواطنين في البنوك، واستدل بأنّ المواطن لا يمكنه سحب أمواله من حسابه الشخصي من وكالة أخرى غير التي افتتح على مستواها الحساب، وهو ما يعتبر عامل معرقل، يجعل المواطن في نهاية المطاف يفضل اكتناز امواله في بيته واستخدامها متى اقتضت الضرورة ذلك، بعيدا عن المعاملات البيروقراطية، في وقت تتغنى السلطات العمومية بالرقمنة الوسائل الحديثة للاتصالوأشار المتحدث في هذا الصدد إلى أنّ المنظومة البنكية الحالية تؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية، باعتبار أنّ المال هو عصب الحرب، وأنّ كل استثمار غير ممكن تجسيده على أرض الواقع من غير التمويلات، بينما تتواصل فترات انتظار المتعاملين والشركات الاقتصادية الطالبين للقروض لأكثر من سنة، فيما يحصل المستثمر في الدول الأخرى على الرد من البنك في أجل لا يتعدى 48 ساعة، بصرف النظر عن الملف الإداري الذي ينبغي توفيره، والذي تغني عنه ملء استمارة واحدة، في عهد البيوميترية.

ق/إ

 

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