الإقتصادي
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13/08/2018 10:42:00

توزيع سكنات “عدل” ببوينان مؤجل


أكد الأمين العام لولاية البليدة، رابح آيت حسن، أمس  أن توزيع سكنات البيع بالإيجار الجاري إنجازها على مستوى المدينة الجديدة بوينان شرق الولاية، متوقف على استكمال أشغال ربطها بمختلف شبكات الكهرباء والماء وكذا الهاتف. وأوضح آيت حسن خلال تفقده لعدد من المشاريع السكنية من صيغة البيع بالإيجار “عدل” على مستوى هذه المدينة الجديدة، أن توزيع هذه السكنات على المستفيدين منها سيتم بمجرد الانتهاء من ربطها بمختلف الشبكات الضرورية وهي الأشغال التي بلغت مراحل جد متقدمة و هذا ضمانا لراحة القاطنين المستقبليين لهذه الأحياء السكنية الجديدة. وأضاف ذات المسؤول، أن القائمين على مشروع المدينة الجديدة “بوينان” يحرصون على توفير مختلف المرافق الضرورية لسكان هذه التجمعات السكنية على غرار ملحقات إدارية وبنوك وكذا مساحات تجارية بالإضافة إلى مرافق صحية يجري إنجازها بالموازاة مع مختلف المشاريع السكنية الأخرى. و في هذا السياق، وقف الأمين العام للولاية، خلال هذه الزيارة على سير أشغال عدة مشاريع تابعة لقطاع التربية والمتمثلة في خمسة تجمعات مدرسية وكذا ثانوية ومتوسطة والتي أمر بضرورة تسريع وتيرة انجازها بهدف تسليم عدد منها خلال الدخول المدرسي المقبل و البعض الأخر نهاية السنة كأقصى تقدير. كما تفقد ذات المسؤول، أيضا ورشة إنجاز عيادة متعددة الخدمات و الواقعة هي الأخرى وسط هذه التجمعات السكنية التي تضم في مجملها نحو 25 ألف وحدة سكنية بحيث يرمي هذا المشروع إلى ضمان تقديم الخدمات الصحية لسكان هذه الأحياء دون تكليفهم عناء التنقل إلى البلديات المجاورة. وبالمناسبة زار آيت حسن أيضا، مشروع إنجاز الجامع الكبير بالمدينة الجديدة بوينان، حيث أكد على ضرورة تكثيف وتيرة الأشغال التي انطلقت مؤخرا وهذا قبل حلول موسم الشتاء مع العلم أن التكلفة المالية الأولية لهذا المشروع الذي تطوعت لإنجازه أربعة مؤسسات اثنان منها أجنبية، تركية وأخرى صينية، قدرت بـ 90 مليون دينار.

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