وزارة الفلاحة تغرق أسواق الماشية بحوالي 100 ألف كبش





قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إغراق أسواق الماشية بحوالي 100 ألف كبش، قصد التخفيض من أسعار الأضاحي، حيث رخصت لحوالي 43 موال الدخول للعاصمة، موزعين على مستوى 105 نقطة بيع تتوفر على كافة الشروط. وأكد الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، بوزيد سالمي ، أن وزارة الفلاحة أمرت الموالين بضرورة تخفيض أسعار المواشي خلال فترة مناسبة عيد الأضحى. حيث سيكون سعر الأضحية التي يصل وزنها 30 كلغ في حدود 28 ألف دينار ولن يتجاوز 30 ألف دينار، كما قررت إغراق أسواق الماشية بحوالي 100 ألف رأس، حرصا منها على كسر المضاربة وقطع الطريق أمام السماسرة من جهة، وتوفير هذه الكباش، وتخفيض أسعارها حتى تكون في متناول الزبائن من جهة أخرى. وأضاف المتحدث، أن الوزارة رخصت دخول الموالين إلى سوق الماشية بالعاصمة، وبالضبط نقاط البيع التي حددتها مصالح بوعزقي، والمقدرة بـ105 نقطة بيع مباشرة للكباش ومهيأة بكافة الشروط الضرورية، فيما تم تسخير 132 طبيب ومفتش بيطري على مستوى تلك النقاط مع تكثيف الرقابة من قبل عناصر الأمن. كما أن عدد الموالين الذين سيدخلون إلى العاصمة، يقدر عددهم حوالي 43 موالا، شريطة أن يحوزوا على البطاقة المهنية للحرفة، وكذا شهادة تلقيح الكباش، كشرط للتأكد من سلامة المواشي الموجهة للبيع. وقال سالمي «إن الموالين يرفضون بيع الأضاحي بالتقسيط، وهو الأمر الذي أدى إلى توجه العديد من المستهلكين إلى السماسرة، مؤكدا في السياق ذاته أن كباش الموالين مضمونة من الناحية الصحية الحيوانية، باعتبار أن غذاءها طبيعي، ومن المستعبد أن تتعفن، كون الموال حرص على تنجب الوقوع في الأعلاف المكمّلة وعلف الدواجن». ويرتقب أن يتم نحر ما بين 4 و5 ملايين أضحية خلال عيد الأضحى للسنة الجارية، حسب توقعات مصالح وزارة الفلاحة.

تحديد 105 موقع موزع عبر 45 بلدية

كما أعدّت وزارة الفلاحة بالتنسيق مع المديريات الولائية نقاط بيع للكباش تحسبا لعيد الأضحى المبارك، حسب الملحق 01 المؤرخ في 30 جويلية 2018، المتضمن تعيين الأماكن المرخص بها لبيع المواشي بمناسبة عيد الأضحى، أين تم بالعاصمة اختيار 105 موقع لبيع أضاحي العيد بالتنسيق مع الولاة المنتدبين. مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه الشروط تعتبر إجبارية للتأكد وضمان سلامة المواشي الموجهة للبيع، كما أنه تم تسخير 132 طبيب ومفتش بيطري على مستوى تلك النقاط، لأنها مرخصة من قبل وزارة الفلاحة والولاة، وسيتم تكثيف الرقابة من قبل عناصر الأمن وتتمثل المواقع في.

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