فاتورة استيراد أجزاء تركيب وتجميع المركبات تفوق 1 مليار دولار سنة 2018





بلغت قيمة فاتورة الأجزاء و لواحق المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية 32ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقابل 3ر706 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسبما علم لدى المركز الوطني للبعث والنظام الاعلامي للجمارك. اما فيما يخص سيارات نقل الافراد والسلع و الأجزاء و لواحق الخاصة لهذه الفئة من السيارات, فقد انخفضت وارداتها الى 52 ر265مليون دولار مقابل 5ر267 مليون دولار خلال السداسي الاول من سنة 2017, أي بانخفاض قدره . وعليه فان الفاتورة الإجمالية لاستيراد الأجزاء و اللواحق المستخدمة في الصناعات التركيبية لهذين النوعين من السيارات و كذا استيراد سيارات نقل الافراد والسلع بلغت 58ر1 مليار دولار خلال السداسي الاول من سنة 2018 مقابل حوالي 974 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية., بزيادة قدرها 606 مليون دولار ما بين نفس فترتي المقارنة. من جهة اخرى, تراجعت قيمة واردات الاجزاء و لواحق السيارات ( قطع الغيار كاملة ..) الى 53ر 170 مليون دولار مقابل 13ر191 مليون دولار (- 8ر10%). للتذكير, ارتفعت فاتورة استيراد الأجزاء و اللواحق المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية الجاهزة و كذا الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب هذا النوع من السيارات في 2017 الى 62ر1 مليار دولار مقابل 35ر1 مليار دولار في 2016. وفيما يخص استيراد سيارات نقل الافراد والسلع و اجزاء (سي كا دي) لهذا النوع من السيارات فقد بلغ 6ر512 مليون دولار في2017, مقابل 7ر767 مليون دولار في 2016, و هذا ما نتج عنه فاتورة اجمالية قدرت ب 13ر2 مليار دولار في 2017 مقابل 12ر2 مليار دولار في 2016.

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