الإقتصادي
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30/07/2018 15:14:00

إنتاج ما يفوق 10 مليون قنطار من التمور خلال 2017


 حسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذا الاثنين بالجزائر، أنه خلال 2017  بلغ  إنتاج فرع التمور ما يفوق 58ر10  مليون  قنطار بقيمة مالية بلغت 4ر332 مليار دينار 

فخلال 2017 تم إنتاج ما مقداره 67ر5  مليون قنطار من دڤلة نور و 87ر2 مليون  قنطار من الدڤلة البيضاء والتمور المجففة وأكثر من 2 مليون قنطار من عجينة  التمر والتمور اللينة. و يبلغ مردود النخلة الواحدة 7ر67 كلغ. أما مردود دڤلة نور فيقدر بـ 3ر86  كغ/النخلة. ويقدر مردود الدڤلة البيضاء والتمور المجففة بـ 6ر51 كغ/النخلة  فيما يبلغ مردود نخيل الغرس والتمور اللينة 2ر58/النخلة. تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للنخيل تقدر بـ 167.663 هكتاري أما عدد  النخيل المنتجة فتقدر بـ 7ر15  مليون نخلة فيما يبلغ عدد النخيل المغروسة 53ر18  مليون نخلة. وتعد ولاية بسكرة أولى 16 الولايات الرائدة في إنتاج التمور بإنتاج يفوق  38ر4 مليون قنطار تليها الوادي بإنتاج يتعدى 6ر2 مليون قنطار ثم ورقلة بإنتاج  أزيد من 4ر1مليون قنطار.

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