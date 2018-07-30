

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة توقع استقبال 6 آلاف طالب جديد وثلاثة تخصصات جديدة في الماستر استنادا لما ورد الينا قال مدير جامعة محمد بوضياف بالمسيلة البروفيسور كمال بدراي أن عملية التسجيلات الأولية للطلبة الجدد للموسم الجامعي المقبل جرت في ظروف جيدة



مطالب صندوق النقد الدولي تجبر اعوان واطارت الطيران بتونس الى شن اضراب الاربعاء القادم في عز ايام السياحة يتوقع الغاء كل الرحلات من و الى تونس ان نفذ الاضراب الذي دعت اليه مجموعة الاعوان والاطارات



النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات تقرر تجميد الإضراب قررت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات اليوم الاثنين تجميد الإضراب الذي كان من المنتظر ان تدخل فيه غدا الثلاثاء 31 جويلية، حسبما أفاد به لواج



إنتاج ما يفوق 10 مليون قنطار من التمور خلال 2017 حسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذا الاثنين بالجزائر، أنه خلال 2017 بلغ إنتاج فرع التمور ما يفوق 58ر10 مليون قنطار بقيمة مالية بلغت 4ر332 مليار دينار فخلال



أويحيى يعتبر الدعوة إلى خلق إجماع سياسي عشية الرئاسيات "نكرانا للسيادة الوطنية والشعبية" أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس بالجزائر العاصمة، أن الدعوة إلى خلق إجماع سياسي عشية المواعيد الانتخابية يعد "نكرانا للسيادة الوطنية والشعبية". وفي



''مبادرة التوافق الوطني'' بين الاتفاق و الاختلاف التقى امس بالجزائر العاصمة في لقاء التشاوري كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بحركة مجتمع السلم، و حزب جبهة التحرير بحركة البناء الوطني، في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الأخيرة للتعريف بمبادرتها



تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017 إلى غاية 31 أوت 2018 يعلم المركز الوطني للسجل التجاري مسؤولي الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية (الشركات ذات الأسهم، المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، الشركات ذات المسؤولية



إحباط محاولة تهريب (3,1) أطنان من المواد الغذائية بكل من عين قزام وببرج باجي مختار أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 جويلية 2018 بكل من عين قزام وببرج باجي مختار، محاولة تهريب (3,1) أطنان من المواد الغذائية، في حين



63 % من العمال في الجزائر يشتغلون بالقطاع الخاص أعلن الديوان الوطني للإحصائيات أمس، أنه يشغل في القطاع الخاص في الجزائر 6,95 مليون عامل أي 63 بالمائة من إجمالي العمالة في البلاد، أما القطاع