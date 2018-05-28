عبد الرحمان راوية: الحكومة غير جادة في تقليص فاتورة الإستيراد





أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن كل المنتجات الواردة في القائمة الممنوعة من الاستيراد المنصوص عليها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لا تمثل من حيث القيمة سوى حوالي 1.2 مليار دولار، وهو مبلغ متواضع جدا بالمقارنة مع حجم العجز في الميزانية الذي بلغ سنة 2016 حوالي 17 مليار دولار. وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لموقع "سبق برس" أن طريقة تعامل السلطات العمومية مع ملف تخفيض فاتورة الواردات عن طريق تحديد قائمة من المنتوجات لا تساهم من حيث القيمة في تخفيض نسب العجز، مؤكدا أنه كان على الجهات المسؤولة تحديد منتوجين لمنعها من الاستيراد، هما الحليب والحبوب، على اعتبار أنها تمثل حوالي 5 مليار دولار من الواردات الوطنية، مشيرا أن الجزائر تملك البدائل محليا لتعويض استيراد الحبوب أو الحليب ومشتقاتها، ومن خلال منحه الأولوية للقطاع الفلاحي وإنقاذه من ممارسات المضاربة وابقائه كرهينة، بينما يعتبر تنشيط المجال الفلاحي التحدي لإنعاش الصناعة الغذائية التي ترفع حجم الواردات الوطنية وتثقل كاهل الخزينة العمومية، إذ أنّ المواد الغذائية الاستهلاكية انتقلت حتى في قلب الأزمة من 8.5 مليار دولار إلى 9 مليار دولار، على الرغم من كل التدابير الحكومية لتقليص الفاتورة. وبالموازاة مع ذلك، قال عية إن دول الاتحاد الأوروبي لاسيما بلدان جنوب أوروبا على يمارسون ضغوط على الحكومة بملف صادرات الغاز وتجديد العقود الطويلة، والتي تساهم بشكل أو بآخر في تحديد العلاقات التجارية مع دول الضفة الشمالية من المتوسط، والتحفظ عن مساس مصالح معينة.

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