"سوناطراك" تبرر خيارها حول اقتناء مصفاة "اوغوستا"





قدم المسؤولون عن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالجزائر تبريرات حول اختيار اقتناء مصنع تكرير البترول اوغوستا (ايطاليا) الذي أثار جدلا كبيرا. وأوضح المستشار لدى الرئيس المدير العام لسوناطراك احمد مزيغي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة الثلاثي الأول من سنة 2018 و كذا استراتيجية التكرير أن "اقتناء مصنع التكرير اوغوستا قد خضع لدراسة وافية و ان هناك خمسة أسباب لاتخاذ هذا القرار"، مؤكدا أن السبب الأول يتمثل في أن مصفاة اوغوستا "كبيرة" بما فيه الكفاية و "متطورة" ، مشيرا أنه "كلما كانت المصفاة متطورة كلما كانت المردودية كبيرة"، مستدلا بحجم اوغوستا كمعيار "هام" في اختيار هذه المصفاة مضيفا ان طاقة تكريرها تقدر بـ10 مليون طن سنويا و ان هذه القدرة تصنفها في المرتبة الثانية من بين مواقع سوناطراك في مجال القدرة بعد مصفاة سكيكدة (16 مليون طن سنويا). وتنوي سوناطراك اقتناء قدرة تكريرية تقدر بـ 10 مليون طن سنويا و عدة نهائيات لتخزين الوقود تقع بنابولي و باليرمو و اوغوستا بطاقة تخزين اجمالية تقدر بـ 925000 برميل.أما السبب الثاني لهذا الخيار فيتمثل في ان هذه المنشاة تتوفر على وحدات للزفت و اخرى للكبريت.كما تم اقتناء مصفاة اوغوستا لقدرتها على تكرير حمولات جزائرية. وأضاف في ذات السياق أن هذه المنشاة يمكن أن تعالج صحاري بلاند في حدود 85600 برميل في اليوم دون الاضرار بكمية و نوعية الزيوت الأساسية.وتابع قوله أنها "مثالية" للمعالجة الفيزيائية للنفط الخام الجزائري، مؤكدا أن استعمال وقود سكيكدة يسمح بالتقليل من انبعاث ثاني اكسيد الكبريت.كما يمكن لهذه المصفاة أن تشكل مصرفا للوقود المتبقي بسكيكدة حتى بعد بدا العمل بمصنع سكيكدة. وأضاف المسؤول ذاته اختيار سوناطراك لاوغوستا راجع لكون هذه المنشاة تتوفر كذلك على قدرة تخزين بإمكانها تحسين امن التموين، مؤكدا أن "مصفاة اوغستا و نهائياتها بنابل و باليرمو تحتلان موقعا استراتيجيا لانها توجد في قلب المتوسط و تجاور أهم الموانئ الجزائرية".وتتوفر نهائيات التخزين على ثلاثة (3) أيام من امن التخزين الإضافي من المازوت و البنزين. كما توفر هذه المصفاة ميزة تنافسية في المتوسط مما يفسر عملية اقتنائها من قبل سوناطراك. في هذا الصدد ابرز مازيغي أن حصة سوق هذه المصفاة في المتوسط تقدر ب25 .% كما عرج على أهم المحطات التاريخية للمصفاة و ان متوسط عمرها 46 سنة.وبالتطرق لمشكل تلوث التربة الذي أثار جدلا كبيرا أضاف ذات المسؤول أن المساحة المعنية بالمعالجة لا تتعدى 20 هكتار من 360 هكتار و ليس 330 هكتار مثلما تناقلته وسائل الإعلام، مشيرا أن كلفة معالجة التربة تبلغ 3 مليون دولار في السنة على مدى سبع سنوات و هي كلفة تدخل ضمن النموذج الاقتصادي لتقييم المصفاة. للتذكير، فإن مجمع سوناطراك اقتنى مصفاة أوغوستا الايطالية بسعر 1 مليار دولار و سيتم نقل الملكية نهاية سنة 2018.

..اقتناء مصفاة أخرى في الخارج غير وارد حاليا

وفي رده على سؤال حول اقتناء سوناطراك لمصفاة أخرى أم لا في الخارج علاوة على مصفاة أوغوستا، أوضح ولد قدور أن هذه المسألة غير واردة حاليا بالنسبة للمجمع، مؤكدا:"ليس هناك في الوقت الحالي ضرورة للبحث عن أسواق أخرى و لكن في حالة وجود فرصة أخرى فإننا سندرسها"، متأسفا للتأخر المسجل في استلام مصفاة في سيدي رزين بحيث صرح "أنا مستاء لعدم استكمال انجاز مصانعها للتكرير و أقصد بالذات مصنع سيدي رزين (الجزائر) الذي تأخر انجازه كثيرا.

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