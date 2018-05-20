صناعات إلكترونية : تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني ابتداء من يونيو المقبل

ستشرع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس من خلال مصنعها الجديد للإدماج الالكتروني الذي وضع حيز الخدمة مؤخرا في تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني ابتداء من شهر يونيو المقبل، حسب ما صرح به الرئيس المدير العام لذت المؤسسة جمال بكارة.

و أوضح ذات المسؤول أنه سيتم تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني من طرف مؤسسة "إيني" في إطار اتفاقية مبرمة ما بين قطاعي الصناعة والمناجم والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة بهدف ترقية أدوات الإنتاج الوطني.

و يجري في الوقت الحالي استلام الطلبات المتعلقة بتصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني، حيث سيتم تصنيعها وفق المعايير التي يعمل بها قطاع البريد حسب ما أضافه ذات المسئول، مشيرا إلى أن مصنع الإدماج الإلكتروني يعمل بعتاد جد متطور قادر على تصنيع اللوحات والبطاقات الإلكترونية وفق معايير تتماشى مع مختلف التجهيزات الإلكترونية.

وكشف بكارة من جهة أخرى أن مصنع الإدماج الإلكتروني الذي يأتي تعويضا للمصنع الذي تعرض لحريق في سنة 2015 يتضمن ورشات مختلفة، على غرار ورشات صناعة اللوحات الإلكترونية و التركيب و المراقبة والجودة، و يتكفل بصناعة اللوحات الإلكترونية المحترفة الخاصة بالسيارات وبالأجهزة الإلكترونية ومختلف اللوحات الإلكترونية ذات الاستهلاك الواسع.

وأشار ذات المسئول إلى أن مصنع الإدماج الإلكتروني يتوقع إنتاج 1 مليون لوحة إلكترونية في مختلف المواد الإلكترونية في السنة إلى جانب 700 ألف وحدة تركيب.

وفي ما يتعلق بتطوير قدرات الموارد البشرية كشف ذات المسئول أنه تم تكوين 20 مهندسا في مجال الإلكترونيك على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لمواكبة آخر المستجدات الحاصلة في مجال الإلكترونيك من خلال مخابر البحث التطويري التي يتم من خلالها نقل التكنولوجيات الحديثة.