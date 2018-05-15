و يشارك قيطوني في فعاليات هذا المنتدى على رأس وفد هام من اطارات القطاع من ضمنهم كوادر في الوزارة و محافظة الطاقة الذرية (هيئة تحت وصاية وزارة الطاقة) مرفقا بسفير لجزائر في موسكو حيث يرتقب أن تتم مناقشة العديد من المسائل ذات الصلة بقطاع الطاقة الذرية و النووية و استخداماتها الطاقوية و غير الطاقوية للأغراض السلمية. و ستكون للوزير و الوفد المرافق له على هامش فعاليات هذا المنتدى محادثات مع المدير العام للشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روزاتوم" فضلا عن لقاءات مع عدد من وفود الدول المشاركة يضيف ذات المصدر. للتذكير أن منتدى الطاقة الذرية ينظم مرة كل سنة و يجمع مختلف مسيري شركات الناشطة في قطاع الطاقة النووية و المنظمات الحكومية و الدولية و ممثلي الحكومات و العديد من الخبراء في هذا القطاع .
قيطوني يشارك في أشغال المنتدى الدولي العاشر للطاقة الذرية في روسيا
يشارك وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني في أشغال المنتدى الدولي العاشر للطاقة الذرية "أتوم اكسبو 2018 " الذي ينعقد في مدينة سوتشي بروسيا من 14 الى 16 مايو الجاري حسبما جاء يوم الاثنين في بيان للوزارة.
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