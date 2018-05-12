وزير التجارة: الخضر والفواكه ستكون متوفرة بأسعار معقولة خلال رمضان





أكد وزير التجارة سعيد جلاب اليوم بالجزائر أن الخضر والفواكه ستكون متوفرة في الأسواق بكميات كافية وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان بالنظر لوفرة المنتوج الفلاحي هذا الموسم وفتح 159 سوق جواري مخصص للشهر الفضيل. وأوضح جلاب خلال زيارة لسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس (الجزائر العاصمة), بأن السلع موجودة بوفرة وبالتالي فإنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار خلال رمضان المقبل مشيرا إلى أن المنتجين والمتعهدين التزموا بتوفير السلع بأسعار معقولة وهو ما ستحرص وزارة التجارة من خلال مفتشيها على تطبيقه في الاسواق". واعتبر في هذا السياق بأن المستهلك هو "الفاعل الأكبر في السوق" وعليه فإنه مطالب بالاستهلاك بعقلانية وتفادي الضغط على الأسواق لأن ذلك سينعكس عليه سلبا من خلال ارتفاع الأسعار.

فتح 159 سوق جواري.. اليوم

وبالموازاة مع وفرة السلع فإنه تم اليوم فتح 159 سوق جواري مخصص لرمضان عبر كامل التراب الوطني زيادة عن الأسواق التقليدية حسب جلاب الذي أشار إلى أنه في العاصمة لوحدها تم إنشاء تسعة (9) أسواق من بينها سوق اول ماي وباب الوادي وبئر توتة وأولاد فايت وبراقي وباب الزوار والكاليتوس. وستسمح هذه الاسواق التي دشنت أياما قبيل بدأ شهر الصيام بالتزود بالحاجيات الاستهلاكية الغذائية بأسعار معقولة وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الأسواق التقليدية ودفعها على خفض الأسعار. كما ستكون اللحوم الحمراء متوفرة على مستوى هذه الأسواق الجوارية بأسعار أقل مقارنة بباقي الاسواق حسب جلاب الذي أكد انه تم استيراد ما يزيد عن 50 الف طن من هذه المادة استعدادا للشهر الفضيل.

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