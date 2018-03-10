الإقتصادي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
10/03/2018 13:14:00

عدد سيدات الأعمال ما يزال ضعيفا في الجزائر


 ·      أكثر من 149 ألف سيدة أعمال من إجمالي 1,96  مليون رئيس مؤسسة

يمثل عدد النساء المسيرات للمؤسسات المسجلة في السجل التجاري 7,6 بالمائة فقط من إجمالي رؤساء المؤسسات في الجزائر حسب المركز الوطني للسجل التجاري. وتحصي الجزائر إلى غاية فيفري المنصرم 149.664 سيدة أعمال من إجمالي 1,96  مليون رئيس مؤسسة حسب أرقام المركز التي لم تحتسب الأعمال الحرة والنشاطات  الفلاحية باعتبارها خاضعة لتدابير تشريعية وتنظيمية خاصة. وبخصوص للطبيعة القانونية للمؤسسة تظهر بيانات المركز أن 138.327 امرأة تنشط كشخص طبيعي مقابل 11.337 امرأة تنشط كشخص معنوي (مؤسسة) من إجمالي النساء المقيدات في السجل التجاري. وشهد عدد سيدات الأعمال في الجزائر تزايدا بـ 26.507 امرأة خلال السنوات الخمس  الأخيرة أي بنسبة نمو تقدر بـ 21,5 بالمائة حسب بيانات المركز التي تظهر ارتفاع  هذا العدد من 123.157 سيدة أعمال بنهاية 2013 إلى 149.664 سيدة أعمال بنهاية  فيفري 2018. وتتوزع سيدات الأعمال اللواتي ينشطن كشخص طبيعي على مختلف الفئات العمرية حيث  تقدر نسبتهن في الفئة بين 39 و48 سنة بـ 26,15 بالمائة مقابل 24,3 بالمائة في  الفئة بين 49 و58 سنة و20 بالمائة في الفئة بين 29-38 سنة و 13,8 بالمائة في  فئة 59-68 سنة و 11,8 بالمائة يتجاوز عمرهن 69 سنة و 4,1 بالمائة تتراوح  أعمارهن بين 20 و28 سنة بينما تقدر نسبة سيدات الاعمال في فئة 18-19 سنة 0,01  بالمائة فقط. وحول قطاعات النشاطي تظهر ذات البيانات أن ما يقرب نصف عدد النساء المسجلات  كشخص طبيعي ينشطن في مجال التوزيع بالتجزئة (49,84 بالمائة) مقابل 37,51  بالمائة ينشطن في مجال الخدمات و 9,1 بالمائة في مجال تجارة الجملة و 0,24  بالمائة في مجال الانتاج الحرفي و 0,01 بالمائة ينشطن في مجال التصدير. وداخل هذه الفئات فإن النشاطات الأكثر ممارسة من طرف النساء هي تجارة  التجزئة في المواد الغذائية (18,6 بالمائة) تليها تجارة التجزئة للملابس  والمجوهرات ومنتجات الجلود ومواد التجميل (11 بالمائة) والخدمات المتعلقة  بالنقل وملحقاته (7,3 بالمائة) وتجارة التجزئة في المعدات الرياضية والترفيهية  والتجهيزات المكتبية والنشاطات الفنية (7 بالمائة) النشاطات الموجهة للإيواء  والإطعام (6,6 بالمائة) وكذا الخدمات البريدية والصحافة والمواصلات (5,2  بالمائة).

  •  16.513 من مجموع نساء الأعمال..

أما بالنسبة للنساء التاجرات المسجلات كشخص معنويي فإنهن ينشطن أساسا في مجال  الخدمات (40 بالمائة) وإنتاج السلع (25,4 بالمائة) و الاستيراد للبيع على  الحال (16,04 بالمائة) والتوزيع بالجملة (10 بالمائة) والتوزيع بالتجزئة (6,8  بالمائة)  والإنتاج الحرفي (1,05 بالمائة) و التصدير (0,75 بالمائة). وضمن هذه الفئات نجد أن النشاطات الأكثر ممارسة هي تلك المتعلقة بإنتاج  وتحويل مواد البناء وأشغال البناء والأشغال العمومية الكبرى (8,4 بالمائة)  متبوعة بالدراسات والمساعدة (7,4 بالمائة) الخدمات الثقافية والترويحية (6  بالمائة) وخدمات النقل وملحقاته (5 بالمائة) و الاستيراد (10 بالمائة). و فيما يخص التوزيع عبر الولايات, فإن النساء التاجرات يتواجدن في كل  الولايات خصوصا بالجزائر العاصمة التي تأتي في مقدمة الترتيب بعدد 16.513 (11%  من مجموع نساء الأعمال), متبوعة بوهران  9.772 (6,5%), ثم تلمسان 5.543  (3,7%), تليها  سيدي بلعباس 5.444 (3,6%), و قسنطينة 5.366 (3,6%), و تيزي وزو  5.262 (3,5%), و البليدة 4.883 (3,3%), و الشلف 4.045 (2,7%. )  وباستثناء تندوف (600 سيدة  أعمال) و إليزي (376), فإن عدد النساء التاجرات  بالولايات الأخرى يتراوح بين 1.000 و 4.000, في حين ان المعدل الوطني يبلغ  3.118 تاجرة في كل ولاية.ومقارنة بالعدد الإجمالي للسكان (41,6 مليون نسمة الى غاية 1 يوليو 2017),  هناك امرأة واحدة مقيدة في السجل التجاري لكل 278 ساكن. 

 

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

حجز (50) كلغ من "القنب الهندي" و (283) مليون سنتيم في مختلف ولايات الوطن

    تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بجمعية أشرار كانت تتاجر في للمخدرات من نوع القنب الهندي وذلك على مستوى ولاية الجزائر العاصمة امتدادا
image

جمال ولد عباس : رئيس الجمهورية على دراية بكل كبيرة وصغيرة

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة، على دراية وعلم بكل كبيرة وصغيرة تحدث في
image

ترحيب وتفاؤل بعد الإعلان عن لقاء بين "ترمب" و"كيم"

·      لافروف عدّه «خطوة في الاتجاه الصحيح» رحبت الصين ، أمس،  بالإشارات الإيجابية من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مستعد
image

وزارة التربية تأمر بخصم رواتب الأساتذة المضربين

اكدت مصادر اعلامية انه تم تسجيل  تنديد من قبل  المنسق الوطني للمجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، بعد القيام  بإجراء خصم رواتب الأساتذة
image

عدد سيدات الأعمال ما يزال ضعيفا في الجزائر

 ·      أكثر من 149 ألف سيدة أعمال من إجمالي 1,96  مليون رئيس مؤسسة يمثل عدد النساء المسيرات للمؤسسات المسجلة في السجل التجاري 7,6 بالمائة فقط من
image

مشروع ميناء الجزائر للوسط يتدعم بثلاث مناطق صناعية

·      ..وخط جديد للسكة الحديدية سيتدعم مشروع ميناء الجزائر للوسط  بالحمدانية (تيبازة) بثلاث مناطق صناعية و كذا مشروع لانجاز خط جديد للسكة الحديدية  لتصبح بذلك المساحة
image

عيسى: كونوا سلفيين حقا أو لا تكونوا

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف،محمد عيسى، أمس، أن سلفيي الجزائر يتخذون  الأحزاب غطاءا لها، وتظلل غيرها ليست سلفية حقا، وقال إن "السلف" كلهم يدْعون إلى
image

هكذا سيتم فتح أقسام الدكتوراه في الجامعات

تم تحديد رزنامة التكوين في الطور الثالث للدخول الجامعي 2018/2019، بين شهر مارس الجاري وجوان المقبل. وجاء في التعليمة رقم 187 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
image

هذا هو تاريخ دفع تكلفة الحج لموسم 2018

تم تحديد موعد دفع تكلفة الحج لموسم 2018  والمقدرة بمبلغ 405 ألف دج  ابتداء من 18 مارس 2018 حسب ما أعلنت وزارة الشؤون  الدينية والأوقاف
image

كعوان يشارك في أشغال الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي بكيغالي

سيشارك وزير الاتصال, جمال كعوان, يومي 12 و 13  مارس 2018 بكيغالي (رواندا) في أشغال الدورة الـ 11 للجمعية العامة العادية  للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي. وقال
قيم هذا المقال
0