الإقتصادي
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10/03/2018 13:11:00

مشروع ميناء الجزائر للوسط يتدعم بثلاث مناطق صناعية


  • ·      ..وخط جديد للسكة الحديدية

سيتدعم مشروع ميناء الجزائر للوسط  بالحمدانية (تيبازة) بثلاث مناطق صناعية و كذا مشروع لانجاز خط جديد للسكة الحديدية  لتصبح بذلك المساحة الاجمالية التي ستشغلها هذه المنشأة  تقدر بثلاثة آلاف ومائة و ثلاثة و عشرون (3.123) هكتارا . وجاء في مرسوم تنفيذي نشر في  الجريدة الرسمية رقم 1 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بإنجاز الميناء ومنشآته، وحسب ذات المرسوم فان المادة الثانية منه تعدل احكام المادة 2 من المرسوم  التنفيذي لـ 22 مارس 2017 المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بإنجاز  الميناء و منشاته  لتصبح كالاتي "  تمثل الاراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة  العمومية مساحة اجمالية   قدرها  ثلاثة الاف ومائة و ثلاثة وعشرون (3.123)  هكتارا و ستة و عشرون (آرا ) و اثنان  و خمسون  (52) سنتيارا  تقع في اقليمي ولايتي تيبازة ( 2.96306  هكتارا منها 18ر486 هكتارا  تابعة للأملاك الغابية الوطنية والبليدة  20ر160 هكتارا منها  57ر13 هكتارا تابعة  للأملاك الغابية الوطنية  . وجاء في المادة الثالثة من  ذات النص أنه تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون  العام المتضمن النظام العام للغابات  يلغى تصنيف قطع الاراضي التابعة للغابات  التي تبلغ مساحتها 499 هكتارا و 93 ارا و 65 سنتيارا الواقعة باقليمي ولايتي  تيبازة و البليدة  و تدمج في الملكية الخاصة للدولة و تكون موضوع تخصيص لا  نجاز الميناء الجزائر للوسط بالحمدانية الواقع ببلدية شرشال و منشآته. أما قوام الأشغال الملتزم بها فيضم انجاز الميناء الوسط بدون تغيير و انجاز  الطريق السيار حيث ان وعاء هذا الاخير يقدر ب 34ر367 هكتارا منها 60ر7 هكتارا  تابعة للأملاك الغبية الوطنية بدون تغيير ايضا  حسب ما جاء في المادة 4 من  المرسوم التنفيذي، ويضاف إلى الطريق السيار حسب نفس المادة انجاز ثلاث محطات دفع و ثلاث محولات  الربط في حين ان عدد اماكن الخدمة يبلغ اثنان. فضلا عن ذلك سيتم انجاز خط جديد للسكة الحديدية يربط  ميناء الوسط للحمدانية  بالعفرون و يخصص له وعاء قدره 83ر291 هكتارا منها 2ر1 هكتارا تابعة للاملاك  الغابية الوطنية  و يبلغ طول الخط الرئيسي للسكة الحديدية 6ر38 كلم .

  • مبان فنية تشمل ثلاث 3  جسور و 16 منشاة للسكك الحديدية

سيتم انجاز مبان فنية تشمل ثلاث (3 ) جسور وست عشر (16)  منشاة للسكك  الحديدية و عشرون (20) منشاة طرق ،إضافة إلى انجاز ثلاث محطات مختلطة، ومشروع ميناء الوسط سيعرف إنجاز ثلاث مناطق صناعية  مدعمة بشبكات الطرق المختلفة والتجهيزات العمومية مساحتها 2.000 هكتارا.وتتمثل المنطقة الصناعية الأولى في منطقة سيدي عمار بولاية تيبازة و تقدر  المساحة التي ستشغلها  بـ850 هكتارا منها 67ر138 تابعة للأملاك الغابية  الوطنية في حين أن المنطقة الصناعية الثانية الواقعة بحجوط- مراد  بذات  الولاية فان المساحة المخصصة لها تقد رب 870 هكتارا منها 06ر0 تابعة للأملاك  الغابية الوطنية وأما المنطقة الصناعية الثالثة الواقعة بمنطقة بوركيبة أحمر  العين ووادي جر بكل من ولايتي تيبازة و البليدة فسيخصص لها مساحة قدرها 280  هكتارا منها 03ر64 هكتارا تابعة للأملاك الغابية الوطنية ( 55 هكتارا و 42 ارا  و 58 سنتيارا بولاية تيبازة و 8 هكتارات و 61 ارا و 37 سنتيارا بولاية  البليدة).

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