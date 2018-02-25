نقابة "سوناطراك" تجدد الثقة في أمينها العام

في ختام أشغال الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك

جددت نقابة مؤسسة سوناطراك الثقة في أمينها العام جرود خلاف ،أول أمس، بوهران في ختام أشغال الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك. وقد تم تزكية جرود خلاف أمينا عاما لنقابة مؤسسة سوناطراك لمدة 4 سنوات بالإجماع من قبل النقابيين المندوبين من مختلف فروع مجمع سوناطراك.وذكر جرود خلال تدخله في افتتاح الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك بالمطالب التي تم تجسيدها خلال العهدة السابقة على غرار "ضمان الجودة في التكفل بالتغطية الصحية للعمال والمتقاعدين وكذا فتح ملف تعويض الخبرة المهنية وعصرنة الخدمات الاجتماعية". ومن بين المكاسب الجديدة لفائدة العمال بعد سلسلة من اللقاءات مع المديرية العامة والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ضخ الأموال بالصندوق الإضافي للمتقاعدين الذي سيسمح للعمال المعنيين بالاستفادة من تحصيل مستحقاتهم المترتبة على الإحالة على التقاعد. كما تم بالمناسبة إطلاق موقع على شبكة الانترنت لفيدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء وإنشاء خلية للاستماع لانشغالات العمال والمتقاعدين. هذا وشارك في أشغال الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك التي حضرها وزير الطاقة مصطفى قيطوني والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء حمو طواهرية نقابيو مختلف فروع شركة سوناطراك.

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