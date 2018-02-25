المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو: منظمة التجارة العالمية تحذر من "حرب تجارية"





· مخاوف من "التصعيد" والإجراءات التجارية الانتقامية

قالت منظمة التجارة العالمية إن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا، والرد الغاضب من جانب دول مثل الصين، تزيد من خطر نشوب حرب تجارية. وأفاد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف أن «الحروب التجارية يمكن أن تحدث في أي وقت وبطرق لا نتوقعها»، وتابع: «كل ما يتطلبه الأمر هو أن يتخذ عضو تدابير يعتبرها عضو آخر أحادية الجانب ولا مبرر لها ويرد عليها... اللحظة التي سيحدث فيها الرد سيبدأ هذا التصعيد». وأعلنت واشنطن في جانفي الماضي تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية لحماية الوظائف المحلية، وردت الصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى بطلبها رسميا إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية. وإذا لم تتمكن الدول من حل الخلاف في المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة، فإن واشنطن قد تواجه إجراءات تجارية انتقامية. وأشار أزيفيدو إلى أنه يفتقد الروح البناءة التي كانت الولايات المتحدة تظهرها في الماضي.

عدد القراءات 11 مرة | قراءات اليوم 11 مرة