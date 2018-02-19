الإقتصادي
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19/02/2018 10:59:00

زعلان: "نراعي النمط العمراني المحلي عند إنجاز محطات السكك الحديدية"


شدد وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، بالأغواط على "ضرورة مراعاة الطابع العمراني المحلي للمناطق عند إنجاز محطات السكك الحديدية بها". وأوضح الوزير لدى تفقده عدة هياكل تابعة لقطاعه خلال اليوم الأول من زيارته  لولاية الأغواط، أول أمس،  "أن مراعاة الخصوصيات العمرانية للمناطق لا سيما الصحراوية  منها والهضاب العليا عند إنجاز محطات السكك الحديدية بها يوفر تكاليف صيانتها  ويعطى لها أيضا بعدا سياحيا". وأكد أيضا على أهمية الانطلاق في إنجاز المحطات المذكورة بالموازاة مع أشغال  مسار السكة الحديدية بغية ضمان استلام ملاحق المشاريع في وقت واحد. وعاين عبد الغاني زعلان بمنطقة حمدة بإقليم بلدية عاصمة الولاية موقع إنجاز  محطة المسافرين المدرجة ضمن مشروع خط السكة الحديدية الجلفة-الأغواط وتلقى عرضا مفصلا حول المشروعي قبل أن يتفقد بذات المنطقة أشغال جسر لهذا الخط على  وادي مزي. ويمتد خط الجلفة-الأغواط على طول 110 كلمي وقد بلغت نسبة إنجازه حاليا 61 في  المائة ومن المنتظر استلامه مع نهاية السنة الجارية وفق الآجال التعاقدية. وبالمدخل الشمالي لبلدية سيدي مخلوف أعطى وزير الأشغال العمومية والنقل إشارة  انطلاق وضع السكة الحديدية على مستوى ولاية الأغواط بالشروع في عملية التلحيم  . وببلدية آفلو دشن زعلان المحطة البرية لنقل المسافرين صنف (ب), وأطلق  عليها اسم الشهيد حاكمي محمد .  وأعلن الوزير بذات الموقع أن الدراسة الخاصة بازدواجية الطريق الوطني رقم 23  بين الأغواط وآفلو قد استكملت, وتسجيل العملية سيكون وفق الإمكانيات المالية  وعبر مراحل وذلك بالتنسيق بين الولاية والإدارة المركزية. وعاين زعلان الطريق الوطني رقم 23 بمنطقة الرميلية، حيث قدم له عرضا عن  الدراسة الخاصة بمشروع ازدواجية ذات المحور, قبل أن يتفقد ببلدية عين ماضي  مشروع إنجاز جسر وادي معذر. ووواصل وزير الأشغال العمومية والنقل زيارته لولاية الأغواط  أمس بمعاينة عدة منشآت تابعة لدائرته الوزارية ببلديتي حاسي الرمل وعاصمة  الولاية.

 

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