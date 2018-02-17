

المتحف المركزي للجيش يخلد ذكرى اليوم الوطني للشهيد بمناسبة الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للشهيد، المصادف للثامن عشر فيفري من كل سنة، نظّم المتحف المركزي للجيش الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، اليوم السبت 17



امريكا تعلن لاعداد.عدة الحرب على الصين اعتبر الأميرال هاري هاريس الذي عيّن سفيرا أمريكيا جديدا إلى أستراليا، أن على بلاده أن تعد العدة بجدية لحرب مع الصين، مشيرا إلى أن الأخيرة



توقيف (11) مهربا وحجز (03) مركبات رباعية الدفع بعين قزام في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 فيفري 2018 بعين قزام/ن.ع.6، (11) مهربا وحجزت (03) مركبات رباعية الدفع و(12)



القضاء على إرهابي خطير وإسترجاع مسدس رشاش بجيجل في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر كمين بمنطقة تارسات بلدية الميلية، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 فيفري



تنظيم ملتقى حول الأمازيغية بتمنراست تنظم المحافظة السامية للأمازيغية, من 21 إلى 23 فيفري الجاري بولاية تمنراست ملتقى يخص جذور الأمازيغية وتاريخها وتعليمها وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم. ويشارك



اتفاقية شراكة بين المجلس الإسلامي الأعلى والمركز الوطني ترأس، أول أمس، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله غلام الله ندوة علمية تحت عنوان "الشباب و التدين" و ذلك بالمركز الوطني للبحث في الأنتروبولوجيا



الجيش الليبي يعلن قرب توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية · ونواب يهددون برفض الاستفتاء على الدستور أعلن الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، مساء أمس الأول، أن توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية



بن مرادي: نظام رخص الاستيراد سمح بتوفير 4ر5 مليار دولار كشف وزير التجارة ،محمد بن مرادي، أن نظام رخص الاستيراد الذي اعتمدته الحكومة خلال العامين الماضيين في إطار مساعيها لضبط التجارة الخارجية سمح بتوفير ما



دفع الشطر الثاني لـ "عدل2 " إلكترونيا دعت وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" عبر موقعها الالكتروني مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار عدل2 (2013) الذين قاموا باختيار المواقع ولم يقوموا بعد بسحب أوامر