دفع الشطر الثاني لـ "عدل2 " إلكترونيا
دعت وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" عبر موقعها الالكتروني مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار عدل2 (2013) الذين قاموا باختيار المواقع ولم يقوموا بعد بسحب أوامر بالدفع المتعلقة بالشطر الثاني إلى الشروع في تسديد هذا القسط ابتداء من 18 فيفري الجاري. وتعلم الوكالة "مكتتبي "عدل2" الذين قاموا باختيار المواقع ولم يقوموا بعد بسحب الأمر بالدفع المتعلق بالشطر الثاني انهم مبرمجون تدريجيا من أجل تحميل الامر بالدفع في صفحة عدل2 (الشطر2)". ودعت الوكالة هؤلاء المكتتبين إلى "القيام بالدفع لدى وكالات القرض الشعبي الجزائري ابتداء من غدا الأحد (18 فيفري 2018)". وأوضحت الوكالة أن النسخ الأصلية لإيصالات الأمر بالدفع يجب أن تحفظ وتودع لدى سحب قرار التخصيص. ويذكر أن وكالة عدل كانت قد فتحت مطلع ديسمبر 2017 موقعها الإلكتروني أمام مكتتبي برنامج عدل 2013 من أجل اختيار المواقع.
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