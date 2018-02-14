زروقي: أزيد من 4400 طن محصول الصيد البحري خلال سنة 2017





كشفت مسؤولة قطاع الصيد البحري لولاية الجزائر ،ربيعة زروقي، أن كمية محصول الصيد البحري بالساحل العاصمي فاقت خلال سنة 2017 , 4400 طن مسجلة زيادة ناهزت 45 بالمائة مقارنة بالمحصول مسجل خلال سنة 2016 . وأوضحت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر في تصريح لها أن حصيلة الصيد للسنة الماضية (2017) بسواحل العاصمة بلغت 4432.444 طن مقارنة بـ 3065.297 طن مسجلة خلال سنة 2016 وهو ما يعني زيادة في حدود 44.60 بالمائة أي 1367.147 طن، وشكل صنف الأسماك الزرقاء غالبية المحصول السمكي المصطاد السنة الماضية بنسبة 91 بالمائة وهو ما يعادل 4047.509 طن ,حسب ارقام مديرية الصيد البحري ,علما ان فترة الصيد ما بين شهري أوت الى سبتمبر هي التي صنعت الفارق في هذه الحصيلة. وأرجعت مديرة القطاع هذه الزيادة في الكمية التي تم تسجيلها إلى جهود الصيادين المصنفين في خانة اصحاب قوارب الصيد الصغيرة و الذين يبلغ تعدداهم حوالي 150 صيادا. وتشكل هذه الفئة من الصيادين (أصحاب القوارب الصغيرة) غالبية فئة الصيادين المسجلين بالولاية التي تحصي حسب مديرية الصيد البحري 94 صيادا مختصا في صيد سمك السردين, و 52 صيادا من أصحاب الزوارق اضافة الى صياد واحد مختص في صيد سمك التونة. وسلمت مصالح مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر خلال سنة 2017 نحو 483 رخصة صيد و 269 رخصة للصيادين الهواة فيما تم تسجيل 4 رخص تحويل من نشاط صيد الهواة نحو الصيد المهني.و كشفت زروقي عن تصدير قرابة 45 طنا من مختلف الأصناف السمكية نحو الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية , فيما بلغت حصيلة الاستيراد 850.762 طن و ذلك عبر ميناء الجزائر .

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