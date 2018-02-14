ولد قدور: "سوناطراك" تُعزز مبيعات الغاز إلى آسيا





· مؤشرات إيجابية لاكتشاف جديد للمحروقات بالنيجر

كشف عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام لسوناطراك، إن الجزائر ستحصل على المزيد من السفن لنقل الغاز إلى آسيا مع تطلعها لزيادة المبيعات إلى تلك المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن ولد قدور أثناء زيارته إلى حقل حاسي مسعود النفطي تأكيده على أن “المنافسة محتدمة في الغاز مع روسيا والولايات المتحدة .. أوروبا عملاؤنا التقليديون لكننا بحاجة إلى الفوز بالأسواق الآسيوية لكي نبيع غازنا”، ولم يذكر تفاصيل، موضحا أن أعمال الحفر النفطي التي تباشرها سوناطراك في النيجر، وحيث فازت وحدة لسوناطراك باتفاق لتقاسم الانتاج في 2015، ”مُرضية“ حتى الآن. وأعلن عبد المومن ولد قدور بحاسي مسعود (900 كلم جنوب الجزائر) أن هناك مؤشرات " جد إيجابية" سجلت مؤخرا من قبل مؤسسة سوناطراك حول اكتشاف جديد للمحروقات بالنيجر، موضحا أن "هناك مؤشرات جد إيجابية سجلت خلال الأيام الأخيرة حول اكتشاف جديد للمحروقات قامت به سوناطراك بالنيجر". وأضاف ولد قدور بقوله " لقد حفرنا و وجدنا، ولكن لحد الآن ليس هو باكتشاف إقتصادي لأن ذلك يحتاج إلى مرحلة كاملة للتطوير ي ورغم ذلك فإن الرشوحات الأولى والمؤشرات هي جد إيجابية". وذكر الرئيس المدير العام لسوناطراك "أن المؤسسة بصدد تحضير مستقبلها حتى تعرف إلى ما يمكن التوجه إليه خلال 10 إلى 15 سنة" ، مبرزا أهمية تطوير الصناعات البتروكيميائية في الجزائر، سيما في إطار الشراكة الأجنبية، وقال " لقد إلتقينا عديد المؤسسات الأجنبية التي ترغب في العودة إلى الجزائر بهدف الإستثمار في مجال المحروقات". وأستطرد ولد قدور بقوله " أن الجزائر قد مرت بمرحلة عصيبة، وأصبحت الآن بلدا مستقرا وآمنا، وذلك بفضل عمل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مشيرا :"..الشيء المهم هو تمرير رسالة واضحة أن الجزائر بلد جاد ي بلد واقف يتوفر على شتى القدرات والإمكانيات والمنشآت والموارد البشرية واللوجيستية، من شأنها أن تلبي حاجيات شركائنا".

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