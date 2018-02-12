محافظ بنك الجزائر: البنوك استرجعت 105 مليار دينار كانت متداولة في السكوار





قال محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن الأموال المتداولة خارج القنوات المصرفية، انخفضت الى 105 مليار دينار عما كانت عليه خلال بداية الثلاثي الأخير من 2017، حيث بلغت 4 آلاف و675 مليار دينار منها 2000 مليار دينار “مكتنزة عن الخواص” في نهاية سنة 2017.

وبخصوص قيمة الدينار، قال محافظ بنك الجزائر إنه عرف انخفاضا بـ15.36 بالمائة مقابل الأورو في سنة 2 مع تقلص احتياطي الصرف بـ16.8 مليار دولار، منتقلا من 114.1 مليار دولار إلى 97.3 مليار دولار في نهاية سنة 2017، مرجعا ذلك إلى عاملين اساسيين وهما الانخفاض الفعلي لميزان المدفوعات بـــ23.3 مليار دولار، وأثر تغيرات سعر صرف الأورو والدولار، موضحا أن هذا الأثر كان موجبا بمبلغ 6.5 مليار دولار.

وفي هذا السياق حذر لوكال من تأكل احتياطي الصرف الذي من شأنه أن “يقلل من التصدي للصدمات الخارجية” و قال إن سعر صرف الدينار شهد في السداسي الثاني من 2016 والسداسي الأول من 2017 استقرار نسبي، أما الـ9 أشهر الأولى من 2017 مقارنة بنفس السنة من 2016 بقي المتوسط السنوي مستقرا نسبيا، حيث أكد أنه “لم ينخفض إلا بـ 0.53 بالمائة و0.23 بالمائة على التوالي”.

وحسب محافظ بنك الجزائر فإن الدينار انخفض بـــ4.74 بالمائة مقابل الدولار و7.69 بالمائة مقابل الأورو، وهذا نهاية شهر جوان وسبتمبر 2017. مضيفا أنه تم تسجيل انخفاض الدينار في 2017 مقابل الأورو بـ 15.36 مقابل ارتفاع واقعي بـ 0.59 بالمائة في 2016، معتبرا أن “الأورو هو الذي ارتفع وليس الدينار الذي انخفض”.

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